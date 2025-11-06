Napet spoj u 'Ljubav je na selu': 'Pisala u pismu da ima 35 godina, a sad kaže da ima 51.'
Robert je osjetio da nešto nije kako treba. Nedugo nakon je isplivala informacija o njezinim godinama
Na spoju s Robertom u emisiji ''Ljubav je na selu'' koju pratimo na RTL-u i platformi Voyo, Riva je pokazala sigurnost i odlučnost koje su je već ranije izdvojile među kandidatkinjama. Bez zadrške je poručila da bi, zbog prave ljubavi, bila spremna promijeniti svoj životni put i vratiti se u Hrvatsku.
Jasno je stavila do znanja da joj mjesto boravka nije važno ako postoji emocionalna povezanost.
Njezina spremnost na kompromis i otvoren pristup djelovali su kao dobar temelj za početak odnosa, posebno jer je Robert ranije isticao da mu je veza na daljinu problem.
'Ljubav je na selu': 'Pisala je u pismu da ima 35 godina'
No, dok je Riva pokušavala izgraditi most povjerenja, Robert je postajao sve oprezniji. Osjetio je da nešto nije kako treba, a sumnje su kulminirale kada je na površinu isplivala informacija o njezinim godinama.
"Kaže da je iskrena, a vidim da laže. Pisala je u pismu da ima 35 godina, a sad kaže da ima 51", rekao je Robert nakon spoja, otkrivajući razlog zbog kojeg mu je povjerenje prema njoj poljuljano.
Osim razlike u godinama, Robert je izrazio i sumnju u Rivinu prilagodljivost životu na selu. Njezin dotjeran izgled i ''finoća'' naveli su ga na zaključak da se možda ne bi snašla u njegovoj svakodnevici:
"Mislim da se Riva ne bi snašla baš u mojoj okolini. Vidi se to, zlatnina, neka finoća.''
Novu sezonu ''Ljubav je na selu'' pratite od ponedjeljka do četvrtka u 21:20 na RTL-u, a 24 sata prije svih na platformi Voyo.
POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Koliko je skupo umrijeti u Hrvatskoj? Imamo računicu smrti, ovoliko košta najjeftiniji lijes