Napet spoj u 'Ljubav je na selu': 'Pisala u pismu da ima 35 godina, a sad kaže da ima 51.'

Na spoju s Robertom u emisiji ''Ljubav je na selu'' koju pratimo na RTL-u i platformi Voyo, Riva je pokazala sigurnost i odlučnost koje su je već ranije izdvojile među kandidatkinjama. Bez zadrške je poručila da bi, zbog prave ljubavi, bila spremna promijeniti svoj životni put i vratiti se u Hrvatsku.

Jasno je stavila do znanja da joj mjesto boravka nije važno ako postoji emocionalna povezanost.

Njezina spremnost na kompromis i otvoren pristup djelovali su kao dobar temelj za početak odnosa, posebno jer je Robert ranije isticao da mu je veza na daljinu problem.

No, dok je Riva pokušavala izgraditi most povjerenja, Robert je postajao sve oprezniji. Osjetio je da nešto nije kako treba, a sumnje su kulminirale kada je na površinu isplivala informacija o njezinim godinama.

"Kaže da je iskrena, a vidim da laže. Pisala je u pismu da ima 35 godina, a sad kaže da ima 51", rekao je Robert nakon spoja, otkrivajući razlog zbog kojeg mu je povjerenje prema njoj poljuljano.

Osim razlike u godinama, Robert je izrazio i sumnju u Rivinu prilagodljivost životu na selu. Njezin dotjeran izgled i ''finoća'' naveli su ga na zaključak da se možda ne bi snašla u njegovoj svakodnevici:

"Mislim da se Riva ne bi snašla baš u mojoj okolini. Vidi se to, zlatnina, neka finoća.''

