Nana Nadarević bez filtera: 'Kriteriji su se promijenili, danas mi je dovoljno popiti kavu u miru'

Između dječjeg smijeha, neprospavanih noći i pokušaja da barem jednom popije kavu dok je još topla, posljednjih godinu dana za PR stručnjakinju i influencericu Nana Nadarević (39) izgledalo je kao pravi maraton svakodnevice. U isto vrijeme kada je učila kako funkcionira život s dvoje male djece, paralelno je prolazila i kroz jednu od najstresnijih životnih etapa – selidbu obitelji u novi dom.

Krajem 2022. na svijet je stigla Rumi, a tri godine nakon, u proljeće prošle godine, rodila se Vini pa se obiteljska svakodnevica u kratkom roku pretvorila u neprekidno balansiranje između pelena, uspavljivanja, posla i svih onih sitnih kriznih situacija koje roditeljstvo donosi. Kao da prilagodba na život s dvoje male djece sama po sebi nije bila dovoljno velika promjena, ovu je obitelj dočekala i selidba u novi dom, uz kutije, nespavanje i pokušaj održavanja rutine usred potpunog kaosa. O tome kako danas izgleda život četveročlane obitelji, koliko se majčinstvo promijenilo dolaskom drugog djeteta, kako zajedno sa suprugom održava odnos i gdje danas pronalazi vrijeme za sebe, Nana je iskreno progovorila u razgovoru za Net.hr.

Kako izgleda vaš svakodnevni život otkako ste postali četveročlana obitelj?

Vjerujem da izgleda kao i kod svake druge zaposlene mame dvoje djece, multitasking 0-24. Zanimljivo je to kad stigne novi član obitelji i odjednom se svi morate uštimati, posebice kad su djeca mala. Morate se uklopiti u to kad tko spava, a kad plače, da ne budi ovu drugu, kad je jedna bolesna da ne zarazi sestru i slično... Puno je tu faktora, pa mi se čini da svaka mama koja uspije iskoordinirati više od jednog popodnevnog sna može komotno voditi najveće korporacije (tamo barem nitko nikome ne kašlje u lice). Ali malo po malo prođe vrijeme, nekako nađete ritam četverokoraka i odjednom klapate. Dani su spojeni od stotina mini kriznih situacija: pregovori s toddlerom oko čarapa, uspavljivanje bebe začepljenog nosića, a pritom pokušavaš popiti kavu dok je još topla. Spoiler: rijetko uspijem.

Koja je bila najveća promjena kada ste rodili drugo dijete i kako je starije dijete reagiralo na dolazak sestre?

Puno teži prelazak mi je bio s ''nula'' na jedno dijete nego s jednog na dva. S drugim već znaš u što se upuštaš i imaš ''vodič'' za preživljavanje. I dalje nam je fokus bio na starijem djetetu jer je Rumi već bila mala osoba koja komunicira, dok je bebi trebalo zadovoljiti osnovne potrebe (nahraniti, uspavati, maziti, promijeniti pelenu...). Ne kažem da je lako s bebama, ali sad mi se čini lakše nego s toddlerima. Imali smo sreću da je Rumi divno prihvatila seku Vini. Iako bih voljela misliti da je to zato što smo dobro odradili najavu i pripremu, mislim da je ipak najviše do prirode djeteta. Kad imaš dvoje djece poduplaš ljubav koju kao roditelj osjećaš, to sam i očekivala. Međutim nisam očekivala koliko će me njihova međusobna interakcija i nježnost emocionalno ''zakucati''. Beskrajno me raduje vidjeti kako se jedna drugoj vesele kad se starija vrati iz vrtića.

Imate li neki trik kako balansirate pažnju između dvoje djece?

Moja djeca su još mala, Vini tek dolazi u fazu kad će joj se trebati više posvetiti. Pitajte me ovo za koju godinu kad i jedna i druga budu imale svoje prohtjeve. Za sada uspijevamo, suprug i ja se izmjenjujemo kako bismo oboje imali trenutke s curama, od uspavljivanja pa do odlaska u park.

Jeste li se uspjela odmoriti i pronaći vrijeme za sebe? Kako?

Kriteriji su se malo promijenili. Prije sam mislila da vrijeme za sebe podrazumijeva spa vikend i potpuni zen, a danas mi je dovoljno gucnuti kavu u malo tišine ili vožnja u automobilu bez djece. Skoro sam rekla da volim i svoju brzu skincare njegu u kupaonici, ali realno ni u kupaonici više nemam privatnosti.

Selidba s dvoje djece zvuči kao kaos – kako je to izgledalo kod vas?

Točno tako kako zvuči — kaotično. Kutije, nespavanje, dječji rasporedi i pokušaj da usput svi ostanemo mentalno stabilni. Ali istovremeno je bilo i uzbudljivo jer smo išli u veći prostor koji smo krojili po svojim potrebama. Ipak, dobro da je selidba iza nas jer neće mi nedostajati slaganje čaša i tanjura u jedan ujutro dok svi spavaju.

Kako održavate rutinu u periodima velikih promjena?

U takvim situacijama ne držim se rigidno rutine jer mislim da nije održivo i samo bih prolupala. Više pokušavam zadržati neke male konstante koje djeci znače - zajednički doručak, večernje uspavljivanje, kupanje… Mislim da njima nije važan savršen raspored nego zadržati osjećaj sigurnosti i poznatog. Ipak, važno je reći kako ništa od toga kod nas ne bi bilo moguće da i Silve i ja nismo potpuno uključeni. Kad su velike promjene oboje moramo ''rasturati'' na svim frontama – privatno i profesionalno. Zato sam sretna da cure imaju tatu koji isto kao i mama zna gdje su pelene, kako ih promijeniti i što im ponuditi za ručak (ovo zadnje zna i daleko bolje od mame.

Sa Silvijem ste već više od 13 godina. Koja je vaša “tajna” dugogodišnjeg uspješnog odnosa uz sve obaveze?

Mislim da je tajna u tome što smo stvarno tim, na svim poljima. I u humoru, iskreno. Kad imaš dvoje male djece, ako se ne znaš zajedno nasmijati kaosu i narugati bizarnim situacijama u kojima se svakodnevno nalaziš - gotov si. Daleko od toga je da je svaki dan romantičan film, ali puno pričamo (iako nekad razgovor uspijemo dovršiti tek idući dan), poštujemo i podržavamo jedno drugo i trudimo se ne zaboraviti da smo partneri, a ne samo roditelji. Puno puta sam rekla kako mislim da su djeca ''katalizator'' svakog odnosa. Kakav god on bio, dobar ili loš, djeca će ga dodatno (p)ojačati.

Uspijevate li pronaći vrijeme samo za vas dvoje? Kako to organizirate?

To vam je kao i s ''vremenom za sebe''. Kriteriji su se promijenili. Nemamo više duge večernje dejtove, jer za to nemamo ni vremena ni snage, ali uspijemo organizirati bake, sjesti na bajs dok kiša pada i uloviti dnevnu matineju u Kinoteci. Ovo zvuči dosta specifično upravo zato što i jest – to nam je bio zadnji dejt. Ne mora sve biti spektakl da bi bilo lijepo i važno.

Je li majčinstvo promijenilo vaš pogled na karijeru i prioritete?

Je, dosta, posebice s dolaskom drugog djeteta. S jednim smo se Silve i ja još nekako ''krpali''“, dok sam sada naučila reći ''ne'' nekim projektima koji zvuče uzbudljivo u teoriji, ali se u praksi prelamaju preko dvije najmanje kičmice. I dalje sam ambiciozna i volim svoj posao, ali večernje kupanje i uspavljivanje su mi također biznis ciljevi, jer ove dvije šefice sve pamte. Bitno je biti svjestan da je ovo isto samo faza jer su mi djeca baš mala i da će doći vrijeme kad će radije biti s prijateljima nego s mamom i tatom. A onda možemo ići na spektakularne dejtove i pokušati zaraditi milijarde. Do tad će i filmovi i serije na kauču biti sasvim dobri.

Znamo da ste dugo u svijetu ljepote - kako danas izgleda vaša beauty rutina s dvoje male djece?

''Brzo i efikasno'' je moja valuta u svemu pa tako i u beauty rutini. Uvijek se uštipne koja minuta za umivanje, serum i SPF. Ošišala sam i svoju prepoznatljivu dugu kosu pa je i pranje postalo lakše i brže. Gledam što još mogu ošišati kako bih uštedjela vremena.

Razmišljate li već o povratku na posao?

Ne da razmišljam, nego sam se i vratila. Ljudi me često doživljavaju kroz prizmu influencinga što je i logično jer je je doseg društvenih mreža ipak malo veći od onoga kojeg imam sjedeći u svom uredu u korporaciji. Ipak, moj posao je prvenstveno vezan uz PR i marketing beauty brendova. Imam sreću da radim u korporaciji koja ima razumijevanja za mame pa samim time povratak na posao nisam doživjela dramatično. Ipak, nisam sigurna slaže li se beba Vini s tim.

