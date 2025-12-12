Nakon žestokih reakcija zbog Izraela, čelnik Eurosonga objasnio zašto neće popustiti pritiscima

Izvršni direktor Eurosonga, Martin Green, oglasio se nakon što su se četiri države povukle s natjecanja zbog odluke Europske radiodifuzijske unije (EBU) da dopusti sudjelovanje Izraela na Eurosongu 2025. Green je istaknuo da razumije snažne emocije obožavatelja i izvođača, posebno zbog aktualnih događaja na Bliskom istoku.

„Nitko ne može ostati ravnodušan onim što gledamo na Bliskom istoku posljednjih godina“, rekao je Green, naglašavajući da Eurosong može funkcionirati jedino ako se prije svega poštuju pravila natjecanja.

Poštovanje prema zemljama koje su se povukle

Green je potvrdio da će sve televizijske kuće koje sudjeluju u natjecanju morati provoditi pravila EBU-a te da će svaka zloupotreba ili kršenje biti sankcionirani. Istaknuo je i kako poštuje odluke zemalja koje su se povukle, među kojima su Irska, Nizozemska, Slovenija i Španjolska, te dodao da se s njima nastavlja prijateljska suradnja.

Podsjetimo, članice EBU-a 4. prosinca glasovanjem su odlučile da Izrael može sudjelovati na Eurosongu 2025., koji će se održati 16. svibnja u Beču. Odluka je donesena većinom glasova.

Važne promjene u pravilima natjecanja

EBU je donio i više izmjena kojima nastoji spriječiti ponavljanje sličnih sporova. Uveden je veći broj porotnika - njih sedam - čija će uloga u polufinalima biti naglašena, a istodobno je uvedeno ograničenje broja glasova publike. Cilj je, tvrdi EBU, poštenija ravnoteža između glasova gledatelja i stručnog žirija.

Promjene su uslijedile nakon prošlogodišnjeg nastupa izraelske predstavnice Yuval Raphael, čija je pjesma “New Day Will Rise” dobila iznimno malo bodova žirija, ali snažan poticaj publike.

BBC i njemačka televizija SWR već su potvrdili sudjelovanje i prijenos natjecanja, dok je nastup Portugala i dalje neizvjestan jer dio izvođača odbija sudjelovati ako pobijede u nacionalnom izboru.

'Glazba nas može ujediniti'

Green je svoju izjavu zaključio porukom optimizma: „U svijetu punom izazova glazba nas zaista može ujediniti.“ Prema njegovim riječima, to treba ostati temeljna ideja Eurosonga unatoč političkim napetostima.

