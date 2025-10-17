Nakon što su poznati košarkaš i odbojašica pritvoreni zbog napada, sud donio neočekivanu odluku
Nakon iznenađujuće vijesti da se poznati košarkaš našao u središtu incidenta, sada je njegov klub objavio novu informaciju
Argentinski košarkaš Luca Vildoza (30), član talijanskog kluba Virtus Bologna, i njegova supruga, srpska odbojkašica Milica Tasić (25), pušteni su na slobodu bez ikakvih ograničenja nakon incidenta koji se dogodio u noći s 15. na 16. listopada u Bologni, prenose talijanski mediji.
Naime, par se našao u središtu incidenta koji se dogodio u noći s 15. na 16. listopada u Bologni, nakon što su se verbalno i fizički sukobili s medicinskim osobljem vozila hitne pomoći.
Kako je priopćio klub, Državno odvjetništvo u Bologni zaključilo je da nema potrebe za daljnjim zadržavanjem para, te je odmah povuklo hitno suđenje koje je bilo zakazano za podne istog dana. U međuvremenu je pokrenuta istraga kako bi se razjasnile sve okolnosti događaja.
Navodno uhvatio medicinsku sestru za vrat
Podsjetimo, sukob je započeo kada je vozilo hitne pomoći nakratko stalo na ulici Via Calori, blizu dvorane PalaDozza, kako bi posada unijela adresu u navigacijski sustav. U tom trenutku se automobil Luke Vildoze približio, a on je, prema tvrdnjama svjedoka, bljeskao farovima prema hitnoj pomoći i verbalno napao medicinsku ekipu.
Sukob se nastavio na drugoj lokaciji, u ulici Viale Silvani, gdje su se ponovno susreli. Tamo je Vildoza navodno svojim automobilom blokirao prolaz vozilu hitne pomoći te fizički napao 54-godišnju medicinsku sestru, uhvativši je za vrat. Njegova supruga Milica također se uključila u sukob, te je, prema izjavama svjedoka, povukla medicinsku sestru za kosu.
Cijeli incident zabilježila je policijska patrola koja je intervenirala i privela oba supružnika. Protiv njih su podignute optužbe zbog napada na medicinsko osoblje. Napadnuta medicinska djelatnica je nakon incidenta primila liječničku pomoć u lokalnoj bolnici i ubrzo je otpuštena na kućnu njegu.
