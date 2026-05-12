Nakon što je prepao cijeli svijet, Jamie Foxx objavio da čeka dijete

Lijepe vijesti stižu iz doma 58-godišnjeg holivudskog glumca Jamieja Foxxa. Naime, kako prenosi TMZ, 58-godišnjak očekuje svoje treće dijete, prvo sa djevojkom Alyce Huckstepp.

O ljubavi Foxxa i Huckstepp ne zna se mnogo, osim da je riječ o vezi koja je prošla kroz razne turbulentne faze. Poznato je da su započeli vezu u kolovozu 2023, nakon što su viđeni na zajedničkoj večeri u Malibuu u Kaliforniji, ali i da su se razišli početkom 2025. kada je Foxx prolazio kroz teško poslovno razdoblje. Međutim, već nekoliko mjeseci kasnije ponovno su viđeni zajednou Malibuu i Miamiju.

Premda se još ne zna u kojem stupnju trudnoće je Huckstepp, a tako ni spol bebe, poznato je da Foxx ima kćer Corinne (32) sa bivšom ljubavi Connie Kline i kćer Anelise (17) sa bivšom ljubavi Kristin Grannis.

Foxxove kćeri su također njegove najveće podržavatelje i zagovornice, a i sam glumac otkrio je kako mu je najljepši dio očinstva upravo razgovor s Corinne i Anelise. "Gledati kako se osvijetle kad uđeš u sobu. Pomažeš im da riješe problem kroz koji si vjerovatno prošao", rekao je gostujući kod popularne Ellen DeGeneres.

Upravo su Foxxove kćeri iz prijašnjih veza imale presudnu ulogu 2023. kada je glumac prolazio kroz izazovno zdravstveno stanje kojim je zabrinuo obožavatelje.

U travnju 2023. Corinne je obavijestila kako je Foxx hospitaliziran te kako je riječ o medicinskoj komplikaciji koju je doživio ijekom snimanja filma "Back In Action" u Atlanti. Tek više od godinu dana kasnije, Foxx je podijelio da je imao "krvarenje u mozgu koje je dovelo do moždanog udara."

