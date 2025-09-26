Nakon što je Darko Lazić skrivio prometnu nesreću, oglasio se njegov očuh: 'Pio je samo vodu'

Srpski pjevač Darko Lazić (33) ovaj tjedan je doživio tešku prometnu nesreću o kojoj se ne prestaje pričati i spekulirati. Od navoda da je pjevač bio u alkoholiziranom stanju preko informacije da će možda morati platiti 130 tisuća eura pa čak i do napisa srpskih medija da uopće ne posjeduje vozačku dozvolu. Povodom brojnih nagađanja oglasio se partner njegove majke Branke Lazić, Dragan Paunović. On je odmah stao u Darkovu obranu, tvrdeći da pjevač nije bio pod utjecajem alkohola.

Naime, iako su se pojavile fotografije s proslave na kojima se navodno vidi kako folker konzumira alkohol, Paunović tvrdi da je riječ o nesporazumu.

"To nije bio alkohol, sipao je vodu da se malo našali. To je informacija iz prve ruke, a koliko znam i njegova kuma Andreana Čekić to je potvrdila. Darko ne pije, više puta smo sjedili na proslavama i nije htio uzeti ni gutljaj. Čak i policijski nalazi pokazuju da nema alkohola niti bilo čega drugog", izjavio je Paunović.

Objasnio cijelu situaciju

Osim toga, osvrnuo se i na napise da će Lazić morati platiti štetu na automobilu.

"Nije istina da on mora snositi troškove. Leasing kuća neće dati automobil koji nije potpuno kasko osiguran. Pišem ovo jer ne volim nepravdu i zato što Darka jako cijenim, prvenstveno kao osobu. Nije zaslužio da se o njemu pišu neistine. Istina će izaći na vidjelo. On voli brzu vožnju, ali kada je s nekim u automobilu, vozi vrlo pažljivo", naglasio je partner Darkove majke.

Podsjetimo, Lazić je prouzročio prometnu nesreću tako što je izgubio kontrolu nad vozilom i udario u autobus. U vozilu javnog prijevoza nije bilo putnika, a za volanom se nalazio vozač R. M. (65) koji nije ozlijeđen. Na mjestu suvozača u autu, sjedila je njegova supruga Katarina.

