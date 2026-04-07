FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŠIRI TURNEJU

Nakon rasprodanih koncerata Jakov Jozinović ide dalje: 'Vidimo se u Beču!'

Nakon rasprodanih koncerata Jakov Jozinović ide dalje: 'Vidimo se u Beču!'
×
Foto: M.M./ATA images/PIXSELL

Koncert u Beču dio je njegove prve velike turneje "Ja za čuda letim", nazvane po njegovom debitantskom studijskom albumu

7.4.2026.
22:00
Hot.hr
M.M./ATA images/PIXSELL
Dvadesetogodišnja glazbena senzacija iz Vinkovaca, Jakov Jozinović, nastavlja svoj strelovit uspon na regionalnoj sceni. Nakon što je početkom godine ispisao povijest s deset uzastopnih rasprodanih koncerata u beogradskom Sava Centru, mladi pjevač sada je obradovao i svoju publiku u Austriji. Na svom Instagram profilu objavio je da će 17. listopada 2026. godine održati svoj prvi koncert u Beču.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Jakov (@jakov.jozinovic)

Objava, popraćena promotivnim plakatom i kratkom porukom "Moj prvi koncert u Beču!!! Vidimo se", brzo je izazvala val oduševljenja među njegovim pratiteljima. Komentari poput "Jedva čekam" i "Dobro nam došao" potvrdili su da se vijest s nestrpljenjem iščekivala.

Koncert u Beču dio je njegove prve velike turneje "Ja za čuda letim", nazvane po njegovom debitantskom studijskom albumu. Kao lokacija odabrana je dvorana Multiversum Schwechat, popularno okupljalište dijaspore, što sugerira da Jakov ciljano gradi svoju međunarodnu publiku. 

Osim potvrde dolaska u Beč, komentari ispod objave otkrili su i želje obožavatelja diljem Europe. Upiti za koncerte u Frankfurtu, Münchenu, Salzburgu i Zürichu pokazuju da se vijest o mladom Vinkovčaninu proširila daleko izvan granica regije. Prije bečkog nastupa, Jakova očekuju veliki koncerti u Areni Stožice u Ljubljani te u Areni Zagreb, nakon čega slijedi ljetna turneja po jadranskoj obali. 

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike