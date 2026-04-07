Nakon rasprodanih koncerata Jakov Jozinović ide dalje: 'Vidimo se u Beču!'

Dvadesetogodišnja glazbena senzacija iz Vinkovaca, Jakov Jozinović, nastavlja svoj strelovit uspon na regionalnoj sceni. Nakon što je početkom godine ispisao povijest s deset uzastopnih rasprodanih koncerata u beogradskom Sava Centru, mladi pjevač sada je obradovao i svoju publiku u Austriji. Na svom Instagram profilu objavio je da će 17. listopada 2026. godine održati svoj prvi koncert u Beču.

Objava, popraćena promotivnim plakatom i kratkom porukom "Moj prvi koncert u Beču!!! Vidimo se", brzo je izazvala val oduševljenja među njegovim pratiteljima. Komentari poput "Jedva čekam" i "Dobro nam došao" potvrdili su da se vijest s nestrpljenjem iščekivala.

Koncert u Beču dio je njegove prve velike turneje "Ja za čuda letim", nazvane po njegovom debitantskom studijskom albumu. Kao lokacija odabrana je dvorana Multiversum Schwechat, popularno okupljalište dijaspore, što sugerira da Jakov ciljano gradi svoju međunarodnu publiku.

Osim potvrde dolaska u Beč, komentari ispod objave otkrili su i želje obožavatelja diljem Europe. Upiti za koncerte u Frankfurtu, Münchenu, Salzburgu i Zürichu pokazuju da se vijest o mladom Vinkovčaninu proširila daleko izvan granica regije. Prije bečkog nastupa, Jakova očekuju veliki koncerti u Areni Stožice u Ljubljani te u Areni Zagreb, nakon čega slijedi ljetna turneja po jadranskoj obali.

