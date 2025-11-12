Nakon prisnog zagrljaja s Vanceom, pao poljubac s Trumpom: Erika Kirk ponovno na udaru kritika

Ceremonija održana povodom imenovanja Sergija Gora za ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Indiji izazvala je burne reakcije u javnosti. Iako događaj na prvi pogled nije izgledao sporno, društvene mreže ubrzo su se zapalile nakon što je Donald Trump poljubio Eriku Kirk, udovicu ubijenog konzervativnog aktivista Charlieja Kirka.

Kritičari su Trumpov potez nazvali neprimjerenim i senzacionalističkim, ocijenivši ga kao čin lošeg ukusa. Na mrežama su se pojavili brojni komentari poput: „Kakav pokvaren starac“, „Zašto je ona uopće tamo?“, „Odvratno i nepotrebno“.

S druge strane, Trumpove pristalice i podržavatelji njegove politike smatraju da je poljubac bio iskren, emotivan i primjeren situaciji — osobito s obzirom na to da je Erika nedavno izgubila supruga i preuzela njegovo mjesto izvršne direktorice organizacije Turning Point USA, koju su 2012. godine osnovali Charlie Kirk i Bill Montgomery.

Tijekom ceremonije Erika je održala govor posvećen i novom ambasadoru i svom pokojnom suprugu: „Charlie vas je jako volio. Sigurna sam da bi vam prvi čestitao na ovoj poziciji. Počašćena sam vašim prijateljstvom i podrškom predsjedniku, i beskrajno sam ponosna. Charlie će biti uz vas svakog dana u duhu“, rekla je kroz suze.

Nakon smrti supruga preuzela njegovu funkciju

Podsjetimo, prošlo je gotovo dva mjeseca od atentata u kojem je ubijen Charlie (31) tijekom sesije pitanja i odgovora na Sveučilištu Utah. Njegova supruga Erika, majka dvoje djece, preuzela je njegovo mjesto na čelu neprofitne organizacije Turning Point USA.

Suđenje osumnjičenom za ubojstvo, dvadesetdvogodišnjem studentu Tyleru Robinsonu, zakazano je za 16. siječnja. Erika je u intervjuu za Fox News izjavila da inzistira na tome da suđenje bude javno i da u sudnici budu prisutne kamere: „Kamere su bile svuda kad je moj muž ubijen. Bile su svuda oko mene i moje obitelji dok smo tugovali. Ako su nas tada snimali, zaslužujemo da i sada vidimo istinu pred kamerama.“

Također, Donald Trump i Erika Kirk viđeni su i ranije zajedno — na komemoraciji i sahrani Charlieja, gdje ju je bivši predsjednik zagrlio i javno tješio dok je ona govorila o gubitku supruga. Zanimljivo je da su se njihovi putevi ukrstili mnogo prije nego što je Erika postala poznata javnosti kao supruga i nasljednica Charlieja Kirka. Kao tinejdžerica, sudjelovala je na izborima ljepote, a korisnici društvenih mreža nedavno su pronašli stare fotografije iz tog razdoblja koje pokazuju da se tada prvi put susrela s obitelji Trump.

