Nakon pet rasprodanih večeri Zdravko Čolić odbio nastupati u Sarajevu: Odluka je šokirala mnoge

Legendarni regionalni pjevač Zdravko Čolić (74) nedavno je boravio u Sarajevu, gdje je održao niz rasprodanih koncerata i izazvao pravu euforiju među publikom. Iako je interes za dodatne nastupe bio ogroman, glazbenik ih je odlučio odbiti – a razlog je iznenadio mnoge.

Dodijeljen mu diplomatski status

Boravak u glavnom gradu Bosne i Hercegovine za Čolića je bio posebno značajan jer mu je 8. travnja uručena diplomatska putovnica. Dokument mu je predao Elmedin Konaković (51), ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, kao priznanje za dugogodišnji doprinos kulturi i promociji zemlje na međunarodnoj sceni.

Iz Ministarstva su poručili kako je riječ o umjetniku koji već desetljećima nadilazi granice te svojim radom povezuje ljude i regije.

Odbio dodatne nastupe

Čolić je između 27. ožujka i 6. travnja održao čak pet koncerata u sarajevskoj Zetri, okupivši oko 100.000 posjetitelja. Zbog velikog interesa ponuđeni su mu i dodatni termini, no pjevač ih je odbio.

Kao glavne razloge naveo je umor, ali i ranije dogovorene obiteljske obveze. Iako se spominjala i mogućnost koncerta na stadionu Koševo, Čolić je procijenio da je nastup uz simfonijski orkestar prikladniji za zatvoreni prostor, piše Kurir.

Povratak uspomenama

Tijekom boravka u Sarajevu, Čolić je slobodno vrijeme koristio za rekreaciju i šetnje manje posjećenim dijelovima grada. Posjetio je i stan na Grbavici u kojem je proveo dio mladosti, a koji je kasnije darovao prijatelju.

Zanimljivo, tijekom posjeta nije boravio u svom stanu na Koševu, već je odsjeo u luksuznom hotelu.

