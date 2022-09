TIJELO BEZ MANE / Uz vatrenu Žanamari vježbanje nikad nije bilo više seksi: Njezine obline u uskim sportskim opravicama ubrzavaju puls

Pjevačica i influencerica Žanamari Perčić ne misli stati sa seksi izdanjima u sportskim opravicama, a svima je već dobro poznato da joj je to "radna" odjeća iz koje rijetko i izlazi. Poznato je da Žanamari obožava provoditi sate u teretani, a sudeći po fotkama trud joj se itekako isplati. "S 15 godina sam prvi put ušla u teretanu, ali kroz život ta moja veza s teretanom je bila on and off. Znala sam je jako zapostaviti jer bi se dogodio život. Ali uvijek sam našla put natrag. Zadnjih 7 mjeseci je naša "veza" baš jako intenzivna. Viđamo se svaki dan, čini me sretnijom, mirnijom, zdravijom, snažnijom i samouvjerenijom. Idealna veza zar ne?", rekla nam je Žanamari jednom od intervjua. U galeriji pogledajte što je Žanamari napravila od svog tijela kroz godine...