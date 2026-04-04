Darko Lazić se okrenuo vjeri, mir potražio na posebnom mjestu: 'Osjećao je lošu energiju'

Srpski pjevač Darko Lazić nedavno je boravio na Svetoj Gori, jednom od najvažnijih duhovnih središta pravoslavlja, gdje je potražio mir i unutarnju ravnotežu nakon iznimno teškog životnog razdoblja.

Iza njega je turbulentan period obilježen i velikim osobnim gubitkom, tragičnom smrću brata Dragana Lazića, koji je stradao u prometnoj nesreći. Ova tragedija ostavila je dubok trag na njegov privatni i obiteljski život.

Odluka o odlasku na Sveta Goru, kako doznaje Kurir, nije bila slučajna. Lazić se već neko vrijeme suočava s brojnim pritiscima i izazovima te je osjećao potrebu da se povuče iz svakodnevice i posveti sebi, vjeri i duhovnom oporavku.

Utočište je pronašao među monasima, u tišini i molitvi, daleko od javnosti i gradske vreve. Tijekom boravka, monasi su mu čitali posebne molitve za duhovno osnaženje i zaštitu, koje u pravoslavnoj tradiciji imaju snažno simboličko značenje i često se povezuju s oslobađanjem od negativnih utjecaja.

'Na Darku je veliki teret'

Prema riječima izvora bliskog pjevaču, teret koji nosi posljednjih mjeseci bio je iznimno velik.

“Na Darku je veliki teret. U posljednje vrijeme imao je osjećaj da ga prati loša energija i da mu je potrebna Božja pomoć. Nije se dvoumio otići na sveto mjesto jer je osjećao da je to pravi korak. Čitali su mu molitve i za obitelj. Htio se maksimalno posvetiti vjeri, molitvi i liturgiji, što mu je dalo snagu za dalje”, otkriva izvor.

Zanimljivo je i da je Lazić boravio kod istih monaha koje redovito posjećuje njegov kolega Milan Stanković, poznat po svojoj posvećenosti duhovnom životu.

Na ovom putovanju Darko nije bio sam. Društvo su mu pravili Danijel Nedeljković, suprug njegove bivše partnerice Ane Sević, te pjevač Saša Kapor, koji su mu pružili podršku u ovom važnom i osjetljivom razdoblju.

Ovaj odlazak na Sveta Goru za Lazića predstavlja pokušaj novog početka i pronalaska unutarnjeg mira nakon niza teških životnih izazova.

