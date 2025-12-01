Nakon natjecanja na Miss Universe, Laura Gnjatović odmara u Španjolskoj

Nakon tjedana intenzivnih priprema, glamuroznih revija i napetog finala na svjetskom izboru za Miss Universe u dalekom Tajlandu, hrvatska predstavnica Laura Gnjatović odlučila je baterije napuniti u nešto opuštenijem, ali jednako sunčanom okruženju. Lijepa dvadesettrogodinjaš Zadranka, koja je Hrvatsku učinila ponosnom plasmanom među 30. najljepših žena svijeta, trenutno uživa u zasluženom odmoru u Španjolskoj.

Putem svog Instagram profila, Laura se javila brojnim pratiteljima i obožavateljima otkrivši kako se nalazi u Alicanteu. Nakon užurbanog ritma Bangkoka, mediteranski šarm Španjolske čini se kao idealna destinacija za opuštanje mlade manekenke, medicinske sestre i sportašice.

Iako je izbor za Miss Universe platforma koja otvara mnoga vrata i pruža nezaboravno iskustvo, raspored natjecateljica iznimno je gust i fizički zahtjevan. Od ranih jutarnjih snimanja do kasnih proba koreografije, djevojke su pod stalnim povećalom javnosti i žirija. Stoga ne čudi što je Laura, odmah nakon završetka obveza u Aziji, potražila mirniju luku.

Zanimljivo je spomenuti kako Laura tečno govori španjolski jezik, uz talijanski i engleski, što joj zasigurno olakšava snalaženje i uživanje u lokalnoj kulturi i gastronomiji.

Podsjetimo, 74. izbor za Miss Universe održan je u Impact Areni u Bangkoku, a Laura Gnjatović ostvarila je zapažen rezultat plasiravši se u Top 30. polufinalistica. U konkurenciji od čak 120 ljepotica iz cijeloga svijeta, ovo je izniman uspjeh za Hrvatsku. Ovogodišnja konkurencija bila je posebno jaka, a dominaciju su potvrdile predstavnice iz Latinske Amerike, koje su činile više od trećine polufinalistica.

