Nakon kritika i prijava, Thompson dobio priznanje za doprinos svehrvatskom zajedništvu
Marko Perković Thompson nagrađen za domoljublje, nakon što je prozvan zbog usklika “Za dom spremni”
Poznati hrvatski pjevač Marko Perković Thompson (58) primio je priznanje Didak za doprinos domoljublju i svehrvatskom zajedništvu. Priznanje mu je uručeno tijekom svečanog otvorenja manifestacije posvećene fra Didaku Buntiću u Ljubuškom. Vijest je objavljena na službenim društvenim mrežama pjevača, gdje su brojni obožavatelji u komentarima izrazili čestitke i podršku.
Nedavna prijava protiv pjevača
Podsjetimo, nedavno je podnesena prekršajna prijava protiv Thompsona zbog uzvika pozdrava “Za dom spremni” na koncertima održanima 5. srpnja 2025. na zagrebačkom Hipodromu i 4. kolovoza u Sinju. Podnositelji tvrde da se radi o simbolu suprotnom Ustavu i vrijednostima antifašizma te da je riječ o produljenom prekršaju protiv javnog reda i mira.
POGLEDAJTE VIDEO:Gasi se MTV. Evo koji je spot s naših prostora prvi put taom emitiran
Thompsonov odgovor
Na službenom Instagram profilu pjevača ubrzo je objavljen odgovor na prijavu. “Jugoslavija je mrtva”, poručio je Thompson u objavi. “Očito kod nekih duh komunizma još živi, a prijava je samo pokušaj samopromocije i nostalgije za neprežaljenom Jugoslavijom. Hrvatski čovjek je živ i uvijek će biti za svoj dom spreman!”
POGLEDAJTE VIDEO: Ćevapčići kao bio zalogajčići: Kako će se po novom zvati veganski burger ili kobasica?