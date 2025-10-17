Nakon kritika i prijava, Thompson dobio priznanje za doprinos svehrvatskom zajedništvu

Poznati hrvatski pjevač Marko Perković Thompson (58) primio je priznanje Didak za doprinos domoljublju i svehrvatskom zajedništvu. Priznanje mu je uručeno tijekom svečanog otvorenja manifestacije posvećene fra Didaku Buntiću u Ljubuškom. Vijest je objavljena na službenim društvenim mrežama pjevača, gdje su brojni obožavatelji u komentarima izrazili čestitke i podršku.

Nedavna prijava protiv pjevača

Podsjetimo, nedavno je podnesena prekršajna prijava protiv Thompsona zbog uzvika pozdrava “Za dom spremni” na koncertima održanima 5. srpnja 2025. na zagrebačkom Hipodromu i 4. kolovoza u Sinju. Podnositelji tvrde da se radi o simbolu suprotnom Ustavu i vrijednostima antifašizma te da je riječ o produljenom prekršaju protiv javnog reda i mira.

Thompsonov odgovor

Na službenom Instagram profilu pjevača ubrzo je objavljen odgovor na prijavu. “Jugoslavija je mrtva”, poručio je Thompson u objavi. “Očito kod nekih duh komunizma još živi, a prijava je samo pokušaj samopromocije i nostalgije za neprežaljenom Jugoslavijom. Hrvatski čovjek je živ i uvijek će biti za svoj dom spreman!”

