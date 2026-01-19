Nakon Kolinde, još jedan poznati par stigao na Antarktiku: Fotografije oduševile fanove

Nakon što je bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović putem društvenih mreža otkrila da trenutačno istražuje čari daleke Antarktike, na jednu od najegzotičnijih destinacija stigao je i slavni holivudski par – Michael Douglas i Catherine Zeta-Jones.

Glumac (81) i njegova supruga (56) novu su godinu započeli obiteljskim putovanjem na „kraj svijeta“, a pridružila su im se i njihova djeca, 25-godišnji sin Dylan i 22-godišnja kći Carys. Douglas je na svom Instagram profilu podijelio rijetku obiteljsku fotografiju snimljenu na brodu uz kratku poruku: „Pozdrav s Antarktike!“

Na fotografiji četveročlana obitelj pozira toplo odjevena u iste crvene jakne i crne hlače, s prslucima za spašavanje, kapama i sunčanim naočalama, dok se iza njih prostire spektakularan prizor snijega i leda. Da na ovom putovanju doista ima što vidjeti – i fotografirati – pokazao je i Dylan, koji je na društvenim mrežama objavio niz prizora s pingvinima uz šalu: „Lovim ptičice. Još uvijek tražim carskog kormorana.“

Djeca sve bliže glumi

Douglasova i Zetina kći Carys u listopadu prošle godine otkrila je da ozbiljno razmišlja o karijeri u izvedbenim umjetnostima te da bi voljela krenuti stopama svojih slavnih roditelja. Odrasla je uz kazalište, a iako formalno nije studirala glumu, sve više se vidi u tom svijetu, osobito nakon što u svibnju 2025. diplomira film i međunarodne odnose na Sveučilištu Brown.

Ni Dylan nije daleko od filmskih voda. Diplomirao je na Brownu 2022. godine, a uskoro bi trebao imati i svoj filmski debi u psihološkom trileru I Will Come to You.

Proslavili 25 godina braka

Obiteljski bijeg na Antarktiku uslijedio je nedugo nakon velike obljetnice – Michael Douglas i Catherine Zeta-Jones u studenom su proslavili 25 godina braka. Glumica je tom prilikom na Instagramu podijelila emotivnu objavu, prisjetila se njihova vjenčanja 2000. godine i poručila da supruga voli „danas jednako kao i tada“.

Douglas iz prvog braka s Diandrom Luker ima i 47-godišnjeg sina Camerona. S Luker je bio u braku 18 godina, a razveli su se 1995. godine.

