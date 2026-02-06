Nakon Indije i Tajlanda: Boris Rogoznica se vratio kući i nasmijao pratitelje objavom

Boris Rogoznica, hrvatski glazbenik, vratio se u Hrvatsku nakon višetjednog putovanja koje je sam nazvao „najekstremnijom avanturom karijere“. Povratak je obilježio objavom na Instagramu, gdje je podijelio niz fotografija i duhovitu poruku kojom je nasmijao, ali i dirnuo svoje pratitelje.

Poruka koja je izazvala reakcije

U objavi je Rogoznica napisao da mu se, po povratku, učinilo kao da se zrakoplovom vratio kroz vrijeme – umjesto u 2026., kako je našalio, sletio je u 1991. godinu. Kroz humor je komentirao aktualnu društvenu podijeljenost te pozvao ljude na zajedništvo, druženje i veselje.

Posebno je naglasio kako na nastupima pjeva sve – od domoljubnih i narodnih pjesama do dalmatinskih, slavonskih i navijačkih, poručivši da je glazba ono što ljude ponovno povezuje.

Glazbenik se zahvalio pratiteljima na podršci te otkrio da je u mjesec dana putovanja na društvenim mrežama ostvario čak 7,6 milijuna pregleda. Zaključio je kako svi, bez obzira na razlike, žele isto – radovati se životu i veseliti zajedno.

Put bez plana i povratne karte

Podsjetimo, Rogoznica je početkom siječnja iz Zagreba krenuo na put bez povratne karte i bez klasične prtljage. Sa sobom je imao tek ruksak s osnovnim stvarima, opremom za snimanje i snalaženje u prirodi. Prvo je boravio u Indiji, a zatim nastavio put prema Tajlandu.

Tijekom boravka u Indiji podijelio je i emotivnu poruku u kojoj je priznao da je isprva bio šokiran, no da je s vremenom promijenio perspektivu te se od zemlje oprostio porukom koja slavi ljudskost i rušenje predrasuda.

