'Najzgodniji zatvorenik' na svijetu iznenadio priznanjem: 'Već tri godine ovako živim'

Jeremy Meeks (41), poznat širom svijeta kao "najzgodniji zatvorenik", izazvao je pravu buru u javnosti izjavom da živi u celibatu.

Prilikom premijere filma "Dutch III: International Gangster", na pitanje novinara o svom privatnom životu i "najvećem turn-onu", Meeks je odgovorio: "Nemam djevojku. Već gotovo tri godine živim u celibatu. Ne želim se više ometati – fokusiram se na sebe."

Od zatvora do modne piste

Jeremy je postao poznat 2014. godine kada je njegova fotografija s uhićenja postala viralna na Facebooku. Plave oči i izražene jagodice donijele su mu titulu "najzgodnijeg zatvorenika". U to vrijeme je bio uhićen zbog posjedovanja oružja i povezanosti s bandom. Nakon izlaska iz zatvora 2016. godine, njegov život se potpuno promijenio. Potpisao je ugovore s velikim modnim kućama kao što su Philipp Plein i Tommy Hilfiger te se okušao i u glumi. Ubrzo je postao i filmska zvijezda te je dobio višemilijunski modni ugovor.

Foto:

Imao teško djetinjstvo

Meeks je u podcastu What's Your Water 2019. otvoreno govorio o svom teškom djetinjstvu: "Oba roditelja su mi bili ovisnici o heroinu. Bio sam ‘heroin baby’... Djetinjstvo mi je bilo vrlo mračno. Moj otac je počinio ubojstvo kada sam imao devet mjeseci – ubio je najbolju prijateljicu moje majke." U zatvoru je proveo desetljeće, ali se nakon izlaska 2016. okrenuo novom životu.

U 2018. godini razveo se od supruge Melisse Meeks, s kojom ima sina. Iste godine započeo je vezu s britanskom glumicom Chloe Green, koja mu je također rodila sina, međutim 2024. godine za časopis People je potvrdio da je i toj ljubavi došao kraj.

POGLEDAJTE VIDEO: Bivši zatvorenik okupio desnicu u najveći nacionalni skup: Došli su i oni koji ga ne vole