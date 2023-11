Neke naše poznate zvijezde tek su zakoračile u svijet majčinstva, dok su druge postale bake. Sudeći prema njihovom izgledu nitko ne bi zaključio da imaju unuke. Ovo su neke hrvatske najpoznatije bake.

Vanna

Pjevačica je u srpnju postala baka, što je za Story potvrdio njezin suprug Andrija Vrdoljak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Armin Durgut/PIXSELL Foto: Armin Durgut/PIXSELL

"Da, istina je. Naš sin Luka postao je otac i jako smo sretni zbog toga. Bit će još unučića, pa slobodno nazovite kada ponovno postanemo baka i djed", prokomentirao je Vrdoljak pomalo ironično. Vannin dugogodišnji suprug Storyju je otkrio i spol bebe: "Sin je dobio djevojčicu, dakle unučicu smo dobili. Hvala vam na čestitikama i pozdrav!"

Borna Kotromanić

Borna je u lipnju postala baka, njen sin Luka Rajić kojeg je dobila u braku s poduzetnikom Lukom Rajićem, dobio je sina, a i on se zove Luka Rajić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Instagram Foto: Instagram

‘Osjećam se sjajno, zaljubljena sam u bebu. No što se tiče ostalih informacija, to moram prepustiti mami i tati da ih iznesu. Što se mene tiče, ja bih s vama podijelila sve detalje, ali ovako mogu podijeliti samo one koji se mene tiču. Ali ja sam presretna’, rekla je Borna za 24 sata.

Zorica Kondža

Pjevačica Zorica Kondža je postala baka u svibnju. "Sve moje prijateljice koje su postale bake, i s estrade i iz privatnog života, su govorile ‘vidit ćeš kad dobiješ unuka il unuku, to će bit nešto posebno, neobjašnjivo.’ Ja bi im rekla ‘dobro ajde, pustite me, vidit ću kad se to dogodi’.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL Zorica Kondža

I evo zaista je posebno. To mi je sad šta se tiče obitelji najveća titula. Rekla bi sama sebi ‘daj Bože zdravlja da mogu doživit unučad i, evo, fala na tome da sam to doživila, pored moja tri sina i supruga, da imam i unuku. Kaže moj Toni: Sad će bit kikice i haljinice", rekla je Kondža za Slobodnu Dalmaciju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vjekoslava Huljić

Poznata autorica postala je baka u 59. godini lani u ljeto. Njezina kćer Hana rodila je kćer Albu. "Albi već stvaram i bajke i priče, brojalice i uspavanke i to mi je još jedan novi izazov. Život se promijenio nabolje otkako sam postala baka, sretna sam žena jer je Alba došla kao još jedna mjerna jedinica ljubavi u životu", rekla je Vjekoslava za Večernji list.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Indira Levak

Naime, sin njezinog supruga Miroslava dobio je sina Liama te se trenutno tome veseli više nego što se veseli ičemu drugome.

Foto: Instagram Foto: Instagram Indira Levak u svom crnom outfitu

"Točno prije godinu dana naš Roberto postao je otac, otada je u naš život došao Liam i donio nam neizmjernu sreću i radost. Liam nas svakodnevno uveseljava i nasmijava", ispričala je u rujnu za Story.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Neda Ukraden

Poznata pjevačica je također baka, a za Azru je rekla: "'Već sam rekla da je za mene moja obitelj moj najveći uspjeh, a moje unuke Neda i Aleksandra kao i unuk Dušan su moj izvor sreće, snaga i smisao svih mojih napora, dostignuća. Gledam ih kako rastu, kako odrastaju u različite talentirane, šašave, preslatke osobe i za svakog od njih mislim da imaju nešto moje, da su pomalo na mene".