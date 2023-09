Poznata pjevačica Indira Levak nedavno je napunila 50 godina, a otkrila je i kako je postala baka.

Naime, sin njezinog supruga Miroslava dobio je sina Liama te se trenutno tome veseli više nego što se veseli ičemu drugome.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Točno prije godinu dana naš Roberto postao je otac, otada je u naš život došao Liam i donio nam neizmjernu sreću i radost. Liam nas svakodnevno uveseljava i nasmijava", ispričala je za Story.

Kaže da je trenutačno u najboljim godinama i otkrila što je sve potrebno za ispunjen život.

"Za dobar život najvažnije su razumijevanje, tolerancija i puno rada na sebi. Ništa ne bih mijenjala. Sve što je prošlo vodilo me ovdje gdje sam danas i zahvalna sam na svemu. Sretna sam i voljena. Radim ono što volim. Ostvarila sam puno onog što sam kao curica željela. Želim si samo zdravlje, a onda su sve želje ostvarive", kaže Indira.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Miroslav i Indira u braku su punih 9 godina, a njihovo zajedničko putovanje započelo je jednim divnim prijateljstvom koje je bilo temelj za gradnju ovog prekrasnog odnosa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Svoju su vezu okrunili brakom intimnim vjenčanjem 2014. godine na imanju vinarije Coner u blizini Bjelovara.

Indira je posebno sretna s time što ju suprug iznenađuje svaki dan te im time odnos nije nimalo monoton.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Neki put to bude ugodno iznenađenje, a neki put i neugodno. Ipak je horoskopskim Djevicama teško ugoditi, ali on se nikada nije predavao i na kraju uvijek nađe baš to posebno iznenađenje", našalila se Indira.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Komentirala je i svoju pozitivnu energiju za koju tvrdi kako 'ljudi osjete našu energiju i vide nas onako kako se mi osjećamo u svojoj koži'.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Meni je u mojoj koži generalno dobro.", zaključuje