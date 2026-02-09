Najseksipilnija žena svijeta ponovno zasjala: Oduševila izgledom i bujnim oblinama u novoj kampanji

Britanska manekenka i glumica Kelly Brook (46) ponovno privlači pažnju javnosti. Ona je zaštitno lice nove kampanje donjeg rublja brenda Next, a fotografije u elegantnim čipkastim setovima naglašavaju njezinu ženstvenost i obline zbog kojih joj već godinama tepaju da je najsavršenija žena na svijetu.

Početci karijere

Kelly Ann Parsons, poznatija kao Kelly Brook, rođena je 23. studenog 1979. u Velikoj Britaniji. Još kao tinejdžerica pokazala je interes za umjetnost, pohađala je Italia Conti Academy of Theatre Arts i učila ples, glumu i pjevanje. Sa samo 16 godina započela je profesionalnu karijeru nakon pobjede na natjecanju ljepote, a ubrzo je postala lice reklamnih kampanja za brendove poput Foster’s Lager, Renault Mégane i Piz Buin.

Foto: Next/planet/profimedia

Kelly je postala prepoznatljivo lice britanskog modelinga kao Page 3 djevojka u Daily Staru. Godine 2005. časopis FHM proglasio ju je ''najseksipilnijom ženom na svijetu''. Popularnost je dodatno ojačala njezinom prisutnošću na televiziji i filmu.

Gluma i televizija

Kelly Brook se uspješno probila i u glumi. Pojavila se u filmovima The Italian Job, Piranha 3D i Survival Island, te u serijama poput One Big Happy. Nastupila je i u TV emisijama Strictly Come Dancing i Celebrity Juice, a vodila je emisije The Big Breakfast i Love Island.

Foto: Next/planet/profimedia

Privatni život i ljubavne veze

Kelly je bila u vezama s glumcima Jasonom Stathomom, Billyjem Zaneom, sportašem Dannyjem Ciprianijem i glumcem Tomom Evansom. Od 2015. godine u vezi je s francusko-talijanskim umjetnikom Jeremyjem Parisijem, a vjenčali su se u srpnju 2022.

Popularnost na društvenim mrežama

Foto: Next/planet/profimedia

Kelly Brook vrlo je aktivna na Instagramu, gdje je prati više od 1,5 milijuna ljudi. Njezine fotografije često izazivaju veliku pažnju zbog kombinacije prirodne ljepote, samopouzdanja i modne elegancije.

POGLEDAJTE VIDEO:Sanja je čekala inkluzivni dodatak godinu dana, rješenje je dobila pet dana prije smrti...