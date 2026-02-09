Najseksipilnija žena svijeta ponovno zasjala: Oduševila izgledom i bujnim oblinama u novoj kampanji
Kelly Brook u novoj kampanji donjeg rublja pokazala je prirodnu ljepotu i samopouzdanje
Britanska manekenka i glumica Kelly Brook (46) ponovno privlači pažnju javnosti. Ona je zaštitno lice nove kampanje donjeg rublja brenda Next, a fotografije u elegantnim čipkastim setovima naglašavaju njezinu ženstvenost i obline zbog kojih joj već godinama tepaju da je najsavršenija žena na svijetu.
Početci karijere
Kelly Ann Parsons, poznatija kao Kelly Brook, rođena je 23. studenog 1979. u Velikoj Britaniji. Još kao tinejdžerica pokazala je interes za umjetnost, pohađala je Italia Conti Academy of Theatre Arts i učila ples, glumu i pjevanje. Sa samo 16 godina započela je profesionalnu karijeru nakon pobjede na natjecanju ljepote, a ubrzo je postala lice reklamnih kampanja za brendove poput Foster’s Lager, Renault Mégane i Piz Buin.
Kelly je postala prepoznatljivo lice britanskog modelinga kao Page 3 djevojka u Daily Staru. Godine 2005. časopis FHM proglasio ju je ''najseksipilnijom ženom na svijetu''. Popularnost je dodatno ojačala njezinom prisutnošću na televiziji i filmu.
Gluma i televizija
Kelly Brook se uspješno probila i u glumi. Pojavila se u filmovima The Italian Job, Piranha 3D i Survival Island, te u serijama poput One Big Happy. Nastupila je i u TV emisijama Strictly Come Dancing i Celebrity Juice, a vodila je emisije The Big Breakfast i Love Island.
Privatni život i ljubavne veze
Kelly je bila u vezama s glumcima Jasonom Stathomom, Billyjem Zaneom, sportašem Dannyjem Ciprianijem i glumcem Tomom Evansom. Od 2015. godine u vezi je s francusko-talijanskim umjetnikom Jeremyjem Parisijem, a vjenčali su se u srpnju 2022.
Popularnost na društvenim mrežama
Kelly Brook vrlo je aktivna na Instagramu, gdje je prati više od 1,5 milijuna ljudi. Njezine fotografije često izazivaju veliku pažnju zbog kombinacije prirodne ljepote, samopouzdanja i modne elegancije.
