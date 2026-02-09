Možemo shvatio da je pravi pobjednik CRO Demoskopa: 'Jasno je zašto se boje izbora'

Novim rezultatima CRO Demoskopa, koje smo jučer ekskluzivno objavili, zadovoljan je HDZ i Andrej Plenković, ali kada se krene u kalkulacije, kao što je to učinio Možemo, većeg razloga za slavlje imaju upravo oni zajedno sa SDP-om.

Naime, Možemo je na X-u objavio kako prema našoj najnovijoj anketi, oni zajedno sa SDP-om imaju 4,2 postotna boda bolji rezultat od HDZ-a i njihovih koalicijskih partnera iz Domovinskog pokreta.

Prema najnovijoj anketi RTL-a, Možemo i SDP imaju za čak 4,2 postotna boda bolji rezultat od HDZ-a i njihovih koalicijskih partnera iz Domovinskog pokreta 💪



Jasno je zašto se boje izbora - u prednosti pred vladajućom koalicijom smo već više od godine dana! pic.twitter.com/hLDjhBIBgb — Možemo! (@mozemoHR) February 9, 2026

"Jasno je zašto se boje izbora - u prednosti pred vladajućom koalicijom smo već više od godine dana!", stoji u objavi.

Foto: Rtl Danas

DP ima podršku od samo 1,6 posto

Istraživanje je provedeno neposredno nakon dočeka rukometaša koji je uzbunio i ljevicu i desnicu, a prema rezultatima najviše su profitirali - HDZ i premijer Plenković. Vladajuća stranka dugo nije bila iznad 30 posto, a u veljači je, uvjerljivo prvi izbor s 30,6 posto. To je rast od 3 postotna boda u odnosu na kraj godine.

SDP ostaje drugi izbor (23,1 posto), uz slični, nešto viši rejting nego u prosincu (22,5 posto u prosincu). Rast bilježi i Možemo!, doduše manji od jednog postotnog boda. Sada su na 13,3 posto.

HDZ-ov partner Domovinski pokret sada ima 1,6 posto podrške. Rejting im je gotovo prepolovljen u odnosu na prosinac (tada su imali 2,9 posto).

