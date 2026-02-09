Tragični detalji smrti Catherine O’Hare otkriveni tjedan dana nakon iznenadne vijesti

Kanadska glumica Catherine O’Hara (72), filmska i televizijska zvijezda poznata po ulogama u filmovima Sam u kući i seriji Schitt’s Creek, preminula je u svom domu u Los Angelesu, a sada je objavljen i službeni uzrok smrti. Prema nalazima Ureda mrtvozornika okruga Los Angeles, neposredni uzrok bila je plućna embolija, stanje u kojem krvni ugrušak blokira arteriju u plućima i može dovesti do smrtnog ishoda, piše TMZ.

Dokumentacija je pokazala da je temeljni zdravstveni problem bio karcinom rektuma, s kojim se glumica borila posljednjih mjeseci. Informacije su dodatno pojasnile okolnosti njezine iznenadne smrti, koja je ranije opisana kao posljedica kratke bolesti.

Dramatični posljednji sati

Prema dostupnim podacima, hitna pomoć pozvana je u ranim jutarnjim satima zbog ozbiljnih poteškoća s disanjem. O’Hara je prevezena u bolnicu u Santa Monici u teškom stanju, gdje je preminula nekoliko sati kasnije.

Javnosti je bilo poznato da je glumica živjela s rijetkim urođenim stanjem situs inversus, kod kojeg su unutarnji organi smješteni zrcalno u odnosu na uobičajeni raspored. Ipak, obdukcija je potvrdila da to stanje nije bilo povezano s uzrokom smrti.

Obitelj i nasljeđe

Tijelo glumice kremirano je, a posmrtni ostaci predani su njezinu suprugu, scenografu i redatelju Bou Welchu, s kojim je bila u braku od 1992. godine. Iza sebe je ostavila dvojicu sinova, Matthewa i Lukea.

Catherine O’Hara ostavila je snažan trag u filmskoj i televizijskoj industriji, a publika diljem svijeta pamti je po prepoznatljivim ulogama i dugogodišnjoj karijeri.

