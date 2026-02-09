FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SLUŽBENI NALAZI /

Tragični detalji smrti Catherine O’Hare otkriveni tjedan dana nakon iznenadne vijesti

Tragični detalji smrti Catherine O’Hare otkriveni tjedan dana nakon iznenadne vijesti
×
Foto: Pictorial Press, Pictorial Press Ltd/alamy/profimedia

Službeni nalazi otkrili su točan medicinski uzrok smrti slavne glumice

9.2.2026.
22:13
Hot.hr
Pictorial Press, Pictorial Press Ltd/alamy/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Kanadska glumica Catherine O’Hara (72), filmska i televizijska zvijezda poznata po ulogama u filmovima Sam u kući i seriji Schitt’s Creek, preminula je u svom domu u Los Angelesu, a sada je objavljen i službeni uzrok smrti. Prema nalazima Ureda mrtvozornika okruga Los Angeles, neposredni uzrok bila je plućna embolija, stanje u kojem krvni ugrušak blokira arteriju u plućima i može dovesti do smrtnog ishoda, piše TMZ. 

Tragični detalji smrti Catherine O’Hare otkriveni tjedan dana nakon iznenadne vijesti
Foto: Zumapress.com/mega/the Mega Agency/profimedia

Dokumentacija je pokazala da je temeljni zdravstveni problem bio karcinom rektuma, s kojim se glumica borila posljednjih mjeseci. Informacije su dodatno pojasnile okolnosti njezine iznenadne smrti, koja je ranije opisana kao posljedica kratke bolesti.

Dramatični posljednji sati

Prema dostupnim podacima, hitna pomoć pozvana je u ranim jutarnjim satima zbog ozbiljnih poteškoća s disanjem. O’Hara je prevezena u bolnicu u Santa Monici u teškom stanju, gdje je preminula nekoliko sati kasnije.

Tragični detalji smrti Catherine O’Hare otkriveni tjedan dana nakon iznenadne vijesti
Foto: Pictorial Press, Pictorial Press Ltd/alamy/profimedia

Javnosti je bilo poznato da je glumica živjela s rijetkim urođenim stanjem situs inversus, kod kojeg su unutarnji organi smješteni zrcalno u odnosu na uobičajeni raspored. Ipak, obdukcija je potvrdila da to stanje nije bilo povezano s uzrokom smrti.

Obitelj i nasljeđe

Tijelo glumice kremirano je, a posmrtni ostaci predani su njezinu suprugu, scenografu i redatelju Bou Welchu, s kojim je bila u braku od 1992. godine. Iza sebe je ostavila dvojicu sinova, Matthewa i Lukea.

Catherine O’Hara ostavila je snažan trag u filmskoj i televizijskoj industriji, a publika diljem svijeta pamti je po prepoznatljivim ulogama i dugogodišnjoj karijeri.

POGLEDAJTE VIDEO:Plenković otkrio što će biti s Piletićem: 'Ovo je bio dulji proces. Nismo mi iz Star Warsa'

Catherine OharaPreminulaSam U Kući
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx