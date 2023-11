Glumca Patricka Dempseyja (57), poznatog po ulozi Dereka Shepherda u seriji 'Uvod u anatomiju', godinama su ga mnoge žene smatrale jednim od najzgodnijih glumaca, a sada mu je časopis People dao titulu 'najseksi muškarca na svijetu'.

Najseksi muškarac na svijetu

"Bio sam u potpunosti šokiran i onda sam se počeo smijati. Kao 'Ovo je šala, zar ne?!'. Uvijek sam bio djeveruša",rekao je Patrick te dodao kako je zaboravio na tu nagradu i da nikad nije ni razmišljao o tome da će njega izabrati, a kako kaže znao je odmah da će ga njegovi najmiliji zadirkivati jer su ga proglasili 'najseksi muškarcem na svijetu.

Patrick Dempsey dobio nagradu za najseksi muškarca

Bivša supruga odlazila kod psihijatra

Inače, Patrick je često punio medije zbog svog problematičnog ponašanja, čemu svjedoči njegova bivša supruga Rocky Parker koja je svojevremeno priznala i što joj je radio iza zatvorenih vrata.

"Dok smo bili na setu njegovog filma 'Can't Buy Me Love', pretukao me je jer je, kako je rekao, htio saznati kakav je osjećaj pretući ženu. Bolujem sad od artritisa u ruci na kojoj mi je tada slomio prst. Gurnuo me je u kombi i zatvorio vrata preko mog prsta", ispričala je Parker 1994. godine na sudu.

Patrick Dempsey

Naime, bili su u braku od 1987. do 1994. godine, nakon kojeg se tek saznalo za mračnu istinu o njihovom odnosu. Iako je Parker u jednom trenutku povukla tužbu za nasilje, ipak priznala je da je redovito išla kod psihijatra kako bi mogla funkcionirati s njim.

"Redovito sam odlazila kod psihijatra dok sam bila u braku i pila sam antidepresive i druge lijekove kako bih mogla funkcionirati", rekla je Parker.

Terorizirao kolege

Inače, Parker je preminula 2014. godine od raka pluća, a Dempsey je od 1999. godine u braku s vizažisticom Jillian Fink s kojom ima troje djece.

Zvijezda 'Uvoda u anatomiju' našla je svoju družicu u frizerskom salonu 1994. godine. Kada je frizerka vidjela ime Patrick Dempsey pod narudžbama mislila je da je riječ o šali. 'Bila sam u šoku', rekla je Fink o trenutku kada se Patrick zaista pojavio u zakazanom terminu. 'Ali istovremeno sam bila jako uzbuđena jer je bio jako sladak.' Oboje su u to vrijeme bili u vezama s drugim ljudima i trebalo im je tri godine redovitog odlaska frizeru da se napokon spoje.

Također, nepodnošljiv je bio i na setu serije, 'Uvod u anatomiju'. Naime, nisu mogli trpjeti njegov teror pa su ga doslovno 'ubili' u seriji koja ga je proslavila. Vijest je šokirala brojne obožavatelje serije, a pogotovo nakon što su saznali detalje Dempseyjevog lošeg ponašanja zbog kojeg su se mnogima u glumačkoj ekipi pojavili i mentalni problemi što je potvrdio i bivši izvršni producent James D. Parriott, koji je rekao da je Patrick 'terorizirao sve oko sebe'.

