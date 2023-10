Suzana Mančić (66), poznata kao loto devojka i omiljena ženska figura muškarcima širom bivše Jugoslavije, podelila je u jednom intervjuu svoje zanimljive uspomene iz mladosti.

Maštala o puno muškaraca

Otkrila je da je u svojoj tinejdžerskoj dobi maštala o tome kako će "skupiti" čak 100 dečkiju, no već na samom početku sastavljanja popisa simpatija naišla je na problem.

Suzana Mančić

"Takva mi je sudbina bila, stalno gužva ispred gola. Kada sam bila jako mlada, zamišljala sam hoću li imati 100 muškaraca u svom životu. Ne vjerujem da sam ih imala baš 100, ali tata moj je našao taj popis, tu sam imala ispisanih sedmero dečkiju. To su bile one prve simpatije. Kada je tata našao taj popis i kada mi je opalio šamar, tada sam prestala razmišljati o broju", ispričala je Suzana ranije u emisiji "Estradanje", prenosi Mondo.

Prvi poljubac nije prošao bajno

Suzana je također podijelila detalje o svom prvom poljupcu, koji joj nije ostao u baš najboljem sjećanju. Opisala je kako je pobjegla s prvog poljupca, iako je bila zaljubljena u tog dečka.

Suzana Mančić

"Sjećam se da je bio dan jer se nisam mogla viđati navečer, a on, visok, plav, lijep, malo stariji od mene i zagrlio me, a mi šećemo. Nagnuo se prema meni, ja vidim da će me poljubiti i samo mi je kroz glavu prošlo što će mi tata reći, samo sam pobjegla od dečka", prisjetila se.

Voljela je više puta

Suzana je bila u braku s glazbenikom Nebojšom Kunićem s kojim ima dvije kćeri Nataliju i Teodoru. Međutim, nakon nekoliko godina su se razveli. Suzana je zatim svoju sreću pronašla 2018. s grčkim poduzetnikom Simeonom Ocomokosom.

Foto: Mateja Stanisavljevic/ATAImages/PIXSELL Foto: Mateja Stanisavljevic/ATAImages/PIXSELL

U ranijem intervjuu, Suzana je otkrila da je tijekom života voljela više puta, prenosi Srpskainfo.

"Bilo je mnogo ljubavi i cijeli moj život je zapravo potraga za ljubavlju. Netko voli jednom ili dvaput, a ja sam voljela više puta. Sigurno je bilo 10 velikih ljubavi za tu prvu selekciju. Može se voljeti više puta ili onoliko puta koliko otvoriš svoju dušu i srce da voliš i budeš voljen", ispričala je.

