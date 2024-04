Pojedine zvijezde Hollywooda toliko su bile posvećene nekima od svojih legendarnih uloga da je to ponekad bilo opasno za njihovo fizičko i mentalno zdravlje.

Donosimo popis najluđih stvari koje su glumci sebi priuštili ne bi li u potpunosti ušli u lik kojeg glume.

Daniel Day-Lewis odbijao ustati iz invalidskih kolica

Glumac je zbog toga je oštetio dva rebra — inzistirao je da ga ekipa hrani žlicom.

Budući da je stvarni umjetnik Christy Brown, čiji su memoari inspirirali film, mogao kontrolirati samo svoju lijevu nogu, Daniel je također naučio kako slikati pomoću noža koji je držao među prstima.

Daniel Day-Lewis napunio je 60 godina kada se odlučio povući iz glume. Iako mnogi ljudi odlaze u mirovinu u 60-ima, vijest je šokirala njegove obožavatelje.

Hilary Swank se potrudila postati dječak

Hilary Swank pokušala je "proći kao dječak" tako što je odrezala kosu, pritisnula i zavezala grudi zavojem, govorila nižim tonom glasa te ugurala čarape u prednji dio hlača dok se pripremala glumiti transrodnog muškarca Brandona Teena u filmu "Boys Don't Cry".

Hilary je osvojila Oscara za svoju izvedbu u filmu, ali je 2020. rekla da smatra da bi transglumac "očito bio puno prikladniji za ulogu."

Hilary Swank

Lady Gaga se u godinu i pol pretvorila u Patriciu Reggiani

Glumica je devet mjeseci govorila talijanskim naglaskom dok je snimala "House of Gucci".

Za britanski Vogue rekla je: "Prošle su tri godine otkako sam počela raditi na tome, i bit ću potpuno iskrena i transparentna: živjela sam kao Reggiani godinu i pol. I govorila sam s naglaskom devet mjeseci nakon toga."



Will Smith 'otišao predaleko' i doživio napad panike

Dok je radio na Emancipaciji, Will Smith je rekao da je "želio osjetiti degradaciju ropstva", ali je bio na "rubu hiperventilacije" kada je majstor rekvizita izgubio ključ od lanaca.

“Samo kad to spomenem, počinjem plakati. Htio sam osjetiti degradaciju ropstva, i otišao sam predaleko. Ta razina ljudske brutalnosti... Imao sam lance na vratu i radili smo. Htio sam njihovu pravu težinu. Htio sam prave lance. Stavili su mi ih na vrat i prilagodili ih mojoj veličini, a rekviziter je otišao staviti ključ, za kojeg smo ubrzo shvatili da ne funkcionira.

“Stojim tamo, a oni trče okolo i nikako me ne mogu izvući iz toga. Stojim tamo u tim lancima, točno na rubu hiperventilacije", ispričao je glumac.

Iako nije bio previše otvoren u vezi toga, Smith je definitivno obavio nekoliko zahvata tijekom posljednjih nekoliko desetljeća. Jedan od njih je operacija uški. Međutim, budući da je zahvat djelovao preočito, šuška se da je vratio uške gotovo u prvotni položaj kako bi izgledale što prirodnije. Osim toga, čudno je da na njegovom licu nema ni traga bora ili linija od smijanja, a to vjerojatno ima veze s botoksom ili filerima. U svakom slučaju, zahvati su dovoljno suptilni da njegova koža ne izgleda neprirodno - samo nevjerojatno glatko za osobu u 50-ima.

Jamie Foxx nosio je protetske kapke

Jamie Foxx potrudio se dok je glumio Raya Charlesa u filmu "Ray", toliko da je doživio napadaje panike tijekom prva dva tjedna snimanja prije nego što se naviknuo na "uznemirujući, klaustrofobičan osjećaj".

Čak je rekao da su glumci i članovi ekipe često zaboravljali da on ne vidi te bi ga slučajno "ostavili da sjedi sam za stolom nakon ručka, pretpostavljajući da se može sam vratiti na set."

Podsjetimo, People je potvrdio da se glumac nalazi u bolnici u Georgiji na pretragama. Prije dva tjedna njegova kći Corinne Foxx otkrila je u izjavi za javnost da je njezin otac "doživio zdravstvene komplikacije". "Srećom, zbog brze akcije i njege već je na putu oporavka", dodala je. Priopćenje je objavljeno na Instagramu u ime obitelji Foxx.

Leonardo DiCaprio spavao je u lešini životinje

DiCaprio je stvarno bio spreman na lude stvari za ulogu Hugha Glassa u Povratniku.

Međutim, u stvarnom životu, Leo je navodno vegetarijanac, a u najmanju ruku pristalica veganstva.



Robert Pattinson masturbirao na setu do ejakulacije

Robert Pattinson je to izveo dok je glumio Salvadora Dalíja u filmu "Little Ashes".

Kada su ga pitali zašto to jednostavno nije odglumio za kameru, Robert je rekao: “To jednostavno ne funkcionira, pa sam sam sebi ugodio ispred kamere."



Ashton Kutcher je dva puta bio hospitaliziran

Ashton Kutcher ugrozio je svoje zdravlje dok se pripremao za ulogu Stevea Jobsa.

Steve Jobs bio je poznat kao "frutarijanac", koji je živio uglavnom na voćnoj dijeti, što je Ashton pokušao ponoviti. Njegova supruga, Mila Kunis, objasnila je: "Bio je tako glup. On je jeo samo grožđe u jednom trenutku, dvaput smo završili u bolnici s pankreatitisom, bilo je to stvarno glupo!"



Charlize Theron pretvorila se u čudovište

Charlize Theron nosila je zubnu protezu, obrijala obrve, prorijedila i pržila kosu više puta i udebljala se 30 kilograma kako bi glumila serijsku ubojicu Aileen Wuornos u "Čudovištu".

"Ovo nije bila igra koju smo igrali pod nazivom 'Pokušajmo učiniti da Charlize izgleda ružno'." Nisam htjela izgledati kao karikatura. Samo sam htjela izgledati što sličnije Aileen."

Obitelj prestala razgovarati s Forestom Whitakerom

Forest Whitaker ostao je u liku čak i izvan seta dok je glumio ugandskog diktatora Idija Amina u Posljednjem kralju Škotske. Sve je bilo toliko intenzivno da je njegova obitelj prestala razgovarati s njim.

Forest Whitaker

Margot Robbie dobila herniju diska

Margot Robbie trenirala je klizanje pet sati dnevno, pet dana u tjednu, pet mjeseci kako bi glumila Tonyu Harding u "Ja, Tonya". Toliko je trenirala da je dobila herniju diska na vratu.

Margot Robbie

Joaquin Phoenix se pogubio dok je glumio Casha

Joaquin Phoenix potpuno je napustio vlastiti osjećaj sebe, odbio je razgovarati sa svojom obitelji i živio samo kao Johnny Cash tijekom cijelog snimanja Walk the Line.

"Napuštam svoj život dok radim. Ne nosim odjeću niti slušam glazbu koja definira tko sam. Ne komuniciram s prijateljima ili obitelji. Zvuči intenzivno, ali to je proces i to je stvarno teško."



Jennifer Lopez spavala u krevetu Selene Quintanille

“Upijala sam sve, gledala sam svaki intervju koji sam mogla”, rekla je. "Spavala sam u njezinom krevetu kod kuće. Razgovarala sam s cijelom obitelji. Provodila sam vrijeme s njima. To zna biti melankolično i lijepo u isto vrijeme."



Adrien Brody se odrekao svega za ulogu pijanista

Adrien Brody odrekao se stana, prodao auto, isključio telefone i izgubio 30 funti na ubrzanoj dijeti kako bi glumio Wladyslawa Szpilmana u "Pijanistu".

"Nedostajali su mi svi i sve dobro", rekao je za BBC News. "Ali to me smjestilo u lik. Želim osjetiti da nešto doživljavam, želim osjetiti putovanje, a ja sam ga osjetio."

I nakon filma trebalo mu je "više od pola godine" da se ponovno vrati na početne postavke.



Gary Oldman se otrovao nikotinom

Nakon što je za Darkest Hour popušio omiljene cigare Winstona Churchilla vrijedne 20.000 dolara, glumac je doživio pravo trovanje nikotinom.

"Ne možete imati Winstona Churchilla bez cigare”, rekao je Oldman.



Colin Firth završio u poluparalizi

Colin Firth je dobio glavobolje, ukliješten živac u ruci i počeo mucati nakon što je portretirao Georgea VI u Kraljevom govoru.

"Morao sam naučiti mucati i onda glumiti nekoga tko se očajnički trudi da to ne učini. To je uspavalo moju lijevu ruku - bilo je vrlo čudno. Mora da sam nešto zaključavao, uštinuo živac. Bila je to poluparaliza koja bi trajala tri ili četiri dana", objasnio je.

"Derek Jacobi mi je rekao: 'Moglo bi se dogoditi da to utječe na tvoje govorne obrasce neko vrijeme nakon toga. Kad posao završi, ne brini, nestat će'."

Val Kilmer je trebao terapiju kako bi izašao iz lika Jima Morrisona

Val Kilmer se toliko uživio u glumu Jima Morrisona u "The Doorsima" da je trebao dobiti terapiju samo kako bi mogao izaći iz lika.

Obožavatelji, pa čak i kolege iz benda, u brojnim su prilikama zamijenili Vala za pravog Jima Morrisona, a neki ga čak i tetoviraju.

"Još dan danas me zaprepašćuje vidjeti ljude s tetovažom mene kako glumim njega, a ne znaju da to nije Jim. Događa se više nego što mislite", rekao je Kilmer.

Valov zahvat uključivao je rez na prednjem dijelu vrata, kao i na dušniku, čije ožiljke Val prekriva šalovima. "Pogodio me rak grla. Nakon liječenja oduzet mi je moj prepoznatljiv glas. Ljudi oko mene se bore da me razumiju dok govorim, ali unatoč svemu tome i dalje osjećam da sam potpuno ista osoba", priznao je glumac u knjizi.

