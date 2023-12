Julia Roberts je bila gošća emisije Watch What Happens Live, koju vodi Andy Cohen. Tijekom igre nazvane "Plead the Fifth," odgovarala je na niz pitanja voditelja.

Među postavljenim pitanjima bilo je i ono koje ju je tražilo da rangira svoja tri najveća filma: Notting Hill, My Best Friend's Wedding i Pretty Woman. Na to pitanje Julia nije željela odgovoriti, dok je Cohen komentirao: "Svi su tako dobri."

Cohen ju je također upitao koja joj je najmanje omiljena osoba u reality showu Real Housewives tijekom povijesti tog programa. Julia je odgovorila Jen Shah, koja trenutno služi zatvorsku kaznu.

"To samo kažem zato što je ona u zatvoru, a ja se osjećam sigurno", objasnila je glumica.

Cohen ju je potom pitao najteže od svih pitanja - koja je najteža droga koju je ikada probala, na što je Julia Roberts, unatoč općem izbjegavanju takvih pitanja, odgovorila: "Gljive."

"Naravno, bilo je lijepo, neću lagati. Djeco, ne pokušavajte ovo kod kuće", dodala je.

Julia Roberts trenutno glumi u novoj filmskoj uspješnci "Leave the World Behind," , a uz nju u filmu igraju i Ethan Hawke, Mahershala Ali, Kevin Bacon i Myha'la Herrold.

