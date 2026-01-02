FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POSEBNO IME /

Najljepši početak godine za našeg rukometaša: Halil Jaganjac postao otac, poznat je i spol bebe

Najljepši početak godine za našeg rukometaša: Halil Jaganjac postao otac, poznat je i spol bebe
×
Foto: Josip Regovic/pixsell

Nova godina za hrvatskog rukometnog reprezentativca Halila Jaganjca započela je na najljepši mogući način – rođenjem kćerkice Dalije

2.1.2026.
14:51
Hot.hr
Josip Regovic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Naš rukometni reprezentativac Halil Jaganjac (27) i njegova supruga Adisa (26) ovih dana imaju poseban razlog za sreću. Postali su roditelji, a u njihovu je obitelj stigla djevojčica. Svojoj su kćerkici, koja je njihovo prvo dijete, dali vrlo posebno ime - Dalia, koje se najčešće povezuje s cvijetom dalije koji simbolizira ljepotu i vjernost. Iako je Adisa vijest otkrila još 29. prosinca, ponosni otac, inače jedan od ključnih igrača njemačkog prvoligaša Rhein-Neckar Löwena, radosnu je vijest podijelio dirljivom fotografijom na svom Instagram profilu na samom početku 2026. godine, izazvavši oduševljenje među navijačima i prijateljima.

Dirljiva objava na prvi dan nove godine

Samo nekoliko sati nakon ulaska u novu godinu, Jaganjac je objavio fotografiju koja je odmah rastopila srca njegovih pratitelja. Kadar prikazuje isprepletene ruke novopečenih roditelja koje nježno drže sićušnu šaku svog novorođenčeta. Uz fotografiju, Jaganjac je kratko napisao "Hello world". 

Srednjoškolska ljubav 

Dolazak prinove kruna je dugogodišnje ljubavi. Par, oboje rodom iz Rijeke, upoznao se još u srednjoškolskim klupama gdje su bili školski kolege. Njihovo prijateljstvo godinama kasnije preraslo je u ljubavnu vezu, koju su ozakonili vjenčanjem u srpnju 2024. godine. Sada je njihova ljubavna priča dobila najljepši mogući nastavak dolaskom kćerkice Dalije, koja je unijela novu radost u njihov zajednički život.

POGLEDAJTE VIDEO:Siniša je 26 puta pokušao baciti cigarete: Psiholozi otkrivaju zašto pucaju novogodišnje odluke!

Halil JaganjacDobio Kćer
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
POSEBNO IME /
Najljepši početak godine za našeg rukometaša: Halil Jaganjac postao otac, poznat je i spol bebe