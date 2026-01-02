Najljepši početak godine za našeg rukometaša: Halil Jaganjac postao otac, poznat je i spol bebe

Naš rukometni reprezentativac Halil Jaganjac (27) i njegova supruga Adisa (26) ovih dana imaju poseban razlog za sreću. Postali su roditelji, a u njihovu je obitelj stigla djevojčica. Svojoj su kćerkici, koja je njihovo prvo dijete, dali vrlo posebno ime - Dalia, koje se najčešće povezuje s cvijetom dalije koji simbolizira ljepotu i vjernost. Iako je Adisa vijest otkrila još 29. prosinca, ponosni otac, inače jedan od ključnih igrača njemačkog prvoligaša Rhein-Neckar Löwena, radosnu je vijest podijelio dirljivom fotografijom na svom Instagram profilu na samom početku 2026. godine, izazvavši oduševljenje među navijačima i prijateljima.

Dirljiva objava na prvi dan nove godine

Samo nekoliko sati nakon ulaska u novu godinu, Jaganjac je objavio fotografiju koja je odmah rastopila srca njegovih pratitelja. Kadar prikazuje isprepletene ruke novopečenih roditelja koje nježno drže sićušnu šaku svog novorođenčeta. Uz fotografiju, Jaganjac je kratko napisao "Hello world".

Srednjoškolska ljubav

Dolazak prinove kruna je dugogodišnje ljubavi. Par, oboje rodom iz Rijeke, upoznao se još u srednjoškolskim klupama gdje su bili školski kolege. Njihovo prijateljstvo godinama kasnije preraslo je u ljubavnu vezu, koju su ozakonili vjenčanjem u srpnju 2024. godine. Sada je njihova ljubavna priča dobila najljepši mogući nastavak dolaskom kćerkice Dalije, koja je unijela novu radost u njihov zajednički život.

