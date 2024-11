Sharon Tate, jedna od najperspektivnijih mladih glumica Hollywooda 1960-ih, i Roman Polanski, kontroverzni i talentirani redatelj, imali su ljubavnu priču koja je započela poput bajke, ali završila tragično. Njihova veza, obilježena strašću bila je pod svjetlima reflektora, a Sharonina smrt ostavila je neizbrisiv trag u povijesti Hollywooda.

Foto: Profimedia

Početak ljubavne priče

Sharon Tate (26), rođena 1943. u Teksasu, bila je poznata po svom izvanrednom talentu i ljepoti. Nakon što je debitirala u filmovima poput Eye of the Devil, Tate je ubrzo stekla status zvijezde u usponu. Tijekom snimanja filma The Fearless Vampire Killers 1966. godine, upoznala je Romana Polanskog, poljsko-francuskog redatelja koji je tada već bio cijenjen u filmskim krugovima. Njihova kemija na setu bila je neosporna i ubrzo se pretvorila u romansu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Polanski je bio očaran Sharoninom prirodnošću, dok je ona obožavala njegov kreativni um. Iako su dolazili iz potpuno različitih svjetova – Sharon iz konzervativne obitelji vojnika, a Polanski iz Europe obilježene ratnim strahotama – njihova ljubav bila je snažna. Vjenčali su se 1968. u Londonu, u intimnoj ceremoniji koja je privukla pažnju medija.

Foto: Profimedia

Uspon u Hollywoodu i zajednička sreća

Nakon braka, Sharon i Roman preselili su se u Los Angeles, gdje su živjeli boemskim životom u luksuznoj kući u Cielo Driveu, poznatoj po druženjima s holivudskim elitama. Sharon je u tom razdoblju postala prava zvijezda zahvaljujući svojoj ulozi u filmu Valley of the Dolls, dok je Polanski postizao uspjehe s filmovima poput Rosemary's Baby.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sharonina trudnoća 1969. bila je vrhunac njihove sreće. Par je s nestrpljenjem iščekivao dolazak djeteta, a Sharon je bila u osmom mjesecu trudnoće kada je njezin život tragično prekinut.

Foto: Profimedia

Okolnosti prije tragedije

Kuća u Cielo Driveu, gdje su živjeli Sharon Tate i Roman Polanski, bila je poznata kao okupljalište holivudske elite. Te večeri, Polanski nije bio prisutan – bio je u Londonu na snimanju. Sharon je ostala kod kuće sa svojim bliskim prijateljima: Jayom Sebringom, poznatim frizerom i bivšim dečkom, Abigail Folger, nasljednicom Folger kave, Wojciechom Frykowskim, piscem i partnerom Abigai te Stevenom Parentom, mladim prijateljem kućepazitelja.

Foto: Profimedia

Dolazak članova kulta

Mansonovi sljedbenici – Charles "Tex" Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel i Linda Kasabian – dobili su naređenje od Mansona da počine masakr u kući. Iako Manson nikada nije osobno sudjelovao u zločinu, kontrolirao je svoje sljedbenike manipulacijom i nasiljem.

Njihov dolazak bio je tiho i sistematično. Tex Watson prerezao je telefonske linije kako bi osigurao da nitko ne može pozvati pomoć. Kada su stigli, prvo su naišli na Stevena Parenta, koji je automobilom izlazio iz imanja. Tex ga je bez milosti upucao, čime je započeo krvavi pohod.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Charles Manson

Unutar kuće: Trenutci užasa

Sljedbenici kulta nasilno su provalili u kuću, naoružani noževima i pištoljima. Sharon i njezini prijatelji bili su bespomoćni pred njihovom brutalnošću. Tex Watson preuzeo je vodstvo i počeo provoditi "kaznu" koju je Manson naredio.

Abigail Folger i Wojciech Frykowski pokušali su pobjeći, no oboje su sustignuti i brutalno ubijeni na travnjaku. Abigail je zadobila 28 uboda nožem, dok je Wojciech bio pogođen metkom i izboden 51 put.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U kući, Jay Sebring pokušao je zaštititi Sharon, ali je ubijen s metkom u glavu. Sharon je ostala sama, moleći za život svog nerođenog djeteta. Preklinjala je da je puste živjeti, no Susan Atkins ju je hladnokrvno izbola 16 puta. Nakon toga, Sharonino tijelo ostavljeno je u dnevnom boravku s omčom oko vrata, pričvršćenom na mrtvo tijelo Jaya Sebringa.

Foto: Profimedia

Linda Kasabian: Jedina svjedokinja koja nije sudjelovala

Linda Kasabian, iako prisutna, nije sudjelovala u zločinu. Prestrašena brutalnošću svojih "suvjernika," stajala je vani i kasnije postala ključni svjedok protiv Mansona i njegovih sljedbenika tijekom suđenja. Njeno svjedočanstvo pomoglo je u otkrivanju detalja te jezive noći.

Poruka i odlazak

Nakon masakra, sljedbenici su krvlju žrtava napisali riječ "PIG" na ulaznim vratima kuće, čime su željeli poslati poruku koja je bila dio Mansonove izopačene ideologije. Smatrali su da će svojim djelima izazvati rasni rat, što je bio ključni dio njegove filozofije "Helter Skelter."

Foto: Profimedia

Posljedice i šok javnosti

Masakr je otkriven sljedećeg jutra, a vijest o brutalnom ubojstvu trudne glumice i njenih prijatelja obišla je svijet. Policija je isprva bila zbunjena brutalnošću i motivom, a tek nakon mjeseci istrage otkrivena je povezanost s Mansonovim kultom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Roman Polanski, slomljen tragedijom, vratio se u Los Angeles kako bi se suočio s gubitkom. Sharonina smrt ostavila je neizbrisivu prazninu u njegovom životu, a on je često govorio kako nikada nije prebolio gubitak svoje supruge i nerođenog djeteta.

POGLEDAJTE VIDEO: Sjene prošlosti gledajte na RTL-u