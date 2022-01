Vijest da je Simona Mijoković ponovno aktivirala Instagram profil odjeknula je hrvatskim i regionalnim medijima poput eksplozije.

Iako je Simona, široj javnosti poznatija s prezimenom Gotovac, još prije pet godina deaktivirala svoj profil na ovoj popularnoj društvenoj mreži, čini se kako je sada našla jako dobar razlog da ga ponovno aktivira.

Iako je sada Simona mirna i povučena supruga i majka četvero djece, nekada je bila razuzdana starleta koja je s tadašnjim partnerom, Antom Gotovcem redovno punila medijske stupce u Hrvatskoj i šire.

Ante i Simona svoje su bračne zavjete izmijenili 16. srpnja 2005. godine u Starogradskoj vijećnici pred obitelji i prijateljima, među kojima su bile i nekadašnje manekenke Tamara Roglić i Ivana Delač. Njihov je brak bio popraćen brojnim medijskim skandalima i burnim svađama, a službeno je okončan u travnju 2010. godine.

Osim u "Gotovčevima", mogli smo ih gledati i na Farmi. Prilikom ulaska Gotovčevih u poznati reality show, Simona je izjavila: "Nismo mi neki napaljenci, kao što svi misle. Ne znam kako će Ante izdržati bez seksa, ali izdržat će", a prvi seks pao je već u ožujku, nakon njezinog ljumobornog ispada.

Tada 26-godišnja Simona Gotovac za svoj supruga imala je samo riječi hvale, barem kada je u pitanju njihov seksualni život.

"Moj Ante je samuraj seksa", priznala je u ondašnjoj kolumni koju je pisala za T-portal. "I ovako je uvijek napaljen, a što bi tek bilo da još tu tabletu popije!? Mislim da bih se onda morala skrivati po kući dok djelovanje ne prođe", priznala je.

Kada je riječ o prostorijama kuće, poznata je i njena izjava: "Imamo jednu prostoriju, u njoj su četir kuta, a jedan od njih je Kutina". No, to nije sve, starleta je često znala biti prepuna "zrnca mudrosti" pa je tako izjavila i: "Rekao mi je Renči da ak' padnem tu, da je ko cement, samo me zemlja proguta".

Iako danas razmišlja duboko, prije i nije imala baš previše vremena za "ozbiljne stvari" pa je jednom prilikom izjavila: "Ne želim razmišljati o tome da moram razmišljati o ozbiljnim stvarima".

Izgleda da su se Ante i Simona nadopunjavali i u stvarima koje nisu bile samo seks. Tako je prilikom njihova gostovanja na Red Carpetu zabilježena i famozna izjava.

Naime, Simona je govorila - ili pokušavala govoriti - o prostituciji među manekenkama. U jednom trenu se "zblanula" i zastala rekavši "sad sam se sva zbunila koliko sam živčana", na što se njezin Antiša vješto nadovezao rečenicom "normalno da si se sva zbunila kad si pod stresom".

Na tračeve o tome kako je Ante tada u Simonu uložio preko 200.000 eura, Ante je odgovarao: "Mogu uložiti jedino na način da joj platim teretanicu, odnosno da platimo iz zajedničke firme. Da popapamo kojeg škampića ili ribicu".

Tada je njihova izjava kako se žele učlaniti u HDZ kako bi legalizirali prostituciju uzdrmala čak i sami politički vrh - Ivu Sanadera.

Podsjetimo, Simona je tvrdila kako ju je upravo Ante doveo pred patera Zvjezdana Linića, s kojim je za Simonu počeo i cijeli put obraćenja.

U emisiji "More milosrđa" na Laudato TV pričala je o svom putu.

"Tu su bile cigarete, alkohol, trava, kasnije kokain, dobila sam s 14 godina bulimiju. U svijet prostitucije ušla sam već sa 16 godina. A onda sam danas svom suprugu i prijateljici rekla da sam opet baš u Samoboru, gdje sam dotaknula dno, upoznala ljubav svih ljubavi – ljubav koja liječi, oslobađa, koja živi dalje, mog spasitelja, osloboditelja, ozdravitelja, mog ljubljenog Isusa u kojeg je moje srce zaljubljeno već evo bit će u veljači - devet godina", kazala je bivša starleta.

Isto je ponovnila i za In Magazin, u kojem je otkrila kako je Anti vrlo zahvalna te da se i dalje čuju.

"Ante me je doveo na Tabor i moje malo srce uvijek će mu biti zahvalno na tome i uvijek molim za Antu, u kontaktu smo. Ante će uvijek biti u mom srcu i mojoj molitvi i zahvali jer upravo kroz njega Otac nebeski djelovao je da dođem na Tabor, da me spasi Bog moj, da me ozdravi, da me oslobodi i daruje mi predivnog muža, dječicu i da se danas zaista trudim biti brižna majka, a prije svega vrsna žena. Vrsna žena koja ima stav Božji, koja ljubi Boga iznad svega, a bližnjega kao samoga sebe. I da oprašta do kraja uvijek", rekla je.

Podsjetimo, Simona danas živi u obiteljskoj idili u austrijskom Linzu sa suprugom Stanislavom i četvero djece.