Pogledajte kog je Kesha šetala u dječjim kolicima: U kada joj upao brko u gaćama

Američka pjevačica Kesha (38), pravim imenom Kesha Rose Sebert privukla je pažnju javnosti kada je na ulicama Los Angelesa viđena kako gura dječja kolica. Mnogi bi pomislili kako se u istima nalazi beba, ali to nije bio slučaj jer je Kesha u istima gurala umjesto djeteta, mačku.

Dodatni interes izazvao je muškarac koji se pojavio u kadru noseći samo bijelo donje rublje, za kojeg se vjeruje da je njezin susjed.

Ipak, iz Keshinog dosadašnjeg ponašanja nije neobično vidjeti ovakav prizor jer je poznata po tome da otvoreno pokazuje koliko voli životinje, posebno mačke. O ljubavi prema životinjama govorila je i nakon nedavne smrti svog mačka Carla, a i ranije je viđena s odjećom koja ima motive mačaka.

Podsjetimo, Kesha je postala poznata 2009. godine kada je objavila pjesmu ''Tik Tok'' koja je ubrzo postala veliki hit, nakon čega su slijedile druge uspješne pjesme poput ''We R Who We R'', ''Die Young'', ''Timber'' u suradnji s Pitbullom i ''Praying'' koja je nastala u razdoblju kada je javno progovorila o zlostavljanju koje je, prema njezinim tvrdnjama, doživjela od producenta Dr. Lukea, a zbog čega je pokrenuta velika javna podrška pod nazivom #FreeKesha.

