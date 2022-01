Simona Mijoković (37) vratila se na Instagram nakon pet godina, a prvom objavom iznenadila je svojih 46 tisuća pratitelja.

'Duhovno me gušio'

Simona je u podužoj objavi na Instagramu objasnila zašto ga je deaktivirala, ali i zašto se vratila na ovu društvenu mrežu.

"Hvaljen Isus i Marija dragi prijatelji. Prije četiri dana opet sam aktivirala svoj stari profil na Instagramu. Na poticaj srca i par osoba ,rekla sam si, ajd' idem upaliti, iako ne znam što mi to treba…? Kada sam se prije pet godina maknula s njega bilo je to najviše zato jer me duhovno gušio. Nikako se nisam mogla pronaći da budem na njemu. Sve je bilo previše svjetovno. I kako da da ga sad opet palim? Hm. Razmišljala sam. Ali u srcu je bio poticaj", započela je objavu.

"I dobivam poruku od predivne duše Irene: Da joj drago da sam otvorila profil (aktivirala stari iako sve slike obrisala još prije 5 god., stavljala sam većinom o make up-u, kako sam tada aktivno šminkala i hodočašća gdje sam bila…) i da mi preporučuje da zapratim MARIJINE APOSTOLE. Da utorkom mole uživo Krunicu sedam Marijinih žalosti. I sinoć mi Instagram pošalje poruku, Marijini apostoli emitiraju uživo. Inače kada su navečer online molitve meni je jako teško uz djecu moliti online jer su i glasni, živahni i jednostavno ne daju ti", nastavila je Simona.

"Jučer sam upalila online da vidim, pitala muža mogu li moliti s njima online rekao je da mogu, da će on pripaziti na djecu, iako su svi stalno bili oko mene, ali većinom u tišini. Dragi prijatelji ja do sada NIKADA nisam osjetila takvu milost i pomazanje, mir i radost u molitvi online. Predivan vrsni, Isusov i Marijin, Bračni par Jakić predstavili se i oni su maknuli kameru da se ne vide oni - nego ISUS i Gospa su u središtu.

Ta Njemu i pripada sva čast i slava. Inače osobno molim 7 Marijinih žalosti od svete Brigite evo 9 godina i nešto. Svim srcem radujem se ponovnoj molitvi, a svima koji imate Instagram preporučujem od sveg srca da zapratite i molite naravno na stranici MARIJINI APOSTOLI. Ako sam i mislila opet ugasit Instagram, (za) sada ga neću. Jer Gospodin mi je nešto čudesno sinoć Učinio i progovorio u molitvi po našoj Majci Mariji kod Marijinih apostola. Isuse hvala Ti", napisala je Simona u povratničkoj objavi na Instagram.

Simona je nakon braka s Antom Gotovcem (52), s kojim je živjela podosta razuzdano, okrenula vjeri i postala je majka četvero djece. Živi na relaciji Linz - Zagreb sa suprugom Stanislavom.