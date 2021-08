Simona Mijoković prije desetak godina bila je reality zvijezda i starleta koja je "žarila i palila" s tadašnjim suprugom Antom Gotovcem, a danas živi potpuno drugačije.

Posljednjih godina okrenula se molitvi i obiteljskom životu, a sa suprugom Stanislavom odgaja četvero djece u austrijskom Linzu.

Za InMagazin otvorila je dušu i progovorila o privatnom životu i vjeri.

"Osjećam se zahvalno, jer u zahvalnosti su sve one milosti koje Gospodin daruje. Zahvalna sam na svemu što sam prošla, što mi je gospodin darovao i što danas živim", izjavila je Simona.

'Majčinstvo je najveći blagoslov'

Ne krije koliko ju obiteljski život čini sretnom.

"Roditeljstvo, majčinstvo je jedna velika žrtva, sebe darujem, odricanje... ali najveći blagoslov. Nema većeg blagoslova od onoga kada vidim svoju dječicu, kada mi se raduju, kada ih odgajam, kada ih učim o vjeri, kada su oni kraj mene, kada sam ja i majka, i njihova domaćica, i kuharica, i čistačica. Sve u jednom sam, za njih, s njima i koračamo polako, iz dana u dan strpljivo'', izjavila je za InMagazin.

U svemu je tražila novi život

Za njeno obraćenje zaslužan je njen bivši suprug Ante Gotovac, na čemu mu je neizmjerno zahvalna.

"Ante mi je rekao za Tabor i da dođem pateru Zvjezdanu. Obraćanje je proces koji traje cijeli život, ono prvobitno je 'Da, dolazim, Gospodine, dolazim vršiti tvoju volju', gdje obraćanje predajemo u sakramentu svete ispovijedi životne, ali onda je borba, idemo korak po korak. Gradimo kuću ciglu po ciglu, tako gradimo naš život s Gospodinom sve do cilja, do one vječnosti gdje nas on čeka sve zajedno da dođemo", rekla je.

"Tjelesno sam služila svijetu, tijelu, đavlu, služila sam grijesima ovog svijeta, živjela sam na dnu grijeha, ponoru zla i grijeha, ali moje je srce uvijek vapilo, uvijek sam željela novi život, tražila sam ga uvijek i u muškarcima i u društvu, izlascima, u svemu sam tražila taj novi život, nekoga tko će me spasiti. Želim nekog tko će me spasiti, a to je mogao biti samo naš Otac koji je poslao svojeg sina da me spasi'', dodala je Simona.

'Bila sam još gora'

Na svom putu obraćenja nosila se i s napadima okoline.

''Ne dotiče me ništa što će netko reći za mene, što sam bila i što sam radila jer moje srce samo o tome svjedoči. Sv. Augustin kad su ga jednom napali - bio si bludnik, bio si sve, nabrajali su mu sve, rekao je: 'Istina je, bio sam to sve i bio sam još gori!' Tako i ja za sebe kažem: 'Bila sam sve to što pišete po portalima, svuda, ali bila sam još i gora!' Ali zamislite tu Božju veličinu, ljubav i dobrotu koja je rekla: 'Simona, opraštam ti, idi i ne griješi više!' I to je moje malo srce zaista shvatilo, Otac nebeski mi je oprostio. Njegov sin, duh sveti mi je darovao novu snagu, novi mir da zaista mogu ići svjedočiti u ljubavi i miru, i sva ona progonstva i sve ono što mi je bilo teško na tom putu, sva ona kamenja koja su me spoticala, postali su moj mostić da idem još bolje, još snažnije i da svakog čovjeka ljubim'', kazala je Simona.

U budućnosti se želi nastaviti baviti šminkanjem, a htjela bi imati još djece, ako je to Božja volja.