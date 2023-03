Eva Longoria je na 95. dodjelu Oscara odjenula haljinu libanonskog modnog dizajnera Zuhaira Murada kojeg obožavaju mnoge slavne dame. Za ovu je priliku izabrala kreaciju koja se sastojala od poluprozirnog materijala ukrašenog svjetlucavim kamenčićima i biserima.

U prvi je plan stavila duboki dekolte koji je sezao do pupka. Neki smatraju da je on bio previše za Oscare dok su drugi komentirali da joj odlično stoji i da je to bio pravi odabir.

Glumica se kasnije preodjenula u crnu haljinu otvorenih leđa koju je nosila na zabavi poznatog časopisa Vanity Faira koja se održala nakon dodjele Oscara.

Podsjetimo, Eva je nedavno otkrila kako svoj oblik tijela može zahvaliti redovitom skakanju po trampolinu i da to radi po sat vremena dnevno.

"Jako je zabavno! I dobro je za moja koljena jer sam stara. Nekad sam trčala, više to ne mogu. Trampolin je jako dobar za vas. Odličan je za moje tijelo. Pogledajte što mi je napravio", ispričala je Eva koja je tako izgubila više od 20 kilograma.