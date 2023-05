TOTALNA HIPNOZA / Na ovu ljepoticu oko bacila pjevačka zvijezda: Od samog pogleda na jednu od najljepših žena na svijetu raste temperatura

Šuška se šuška kako se pjevač Harry Styles viđa s manekenkom Candice Swanepoel. Par se upoznao 2017. godine u Šangaju kada je pjevač nastupio na jednoj od revija. "Harry je jedna od najvećih svjetskih glazbenih superzvijezda pa ne čudi da supermodeli izlaze s njim. Ima povijest s modelima Victoria's Secreta i povezivan je u prošlosti s još šest drugih. Candice je jedna od najuspješnijih anđelica Victoria's Secreta i Harry bi bio sretan čovjek da joj se uspije udvarati", rekao je izvor za The Sun. No sve zanima tko je manekenka koju pjevač navodno ljubi. Candice je postala svjetski poznata nakon što se 2010. pridružila anđelicama Victoria's Secreta. Slavna ljepotica porijeklom je iz Južne Afrike, a visoka je 177 centimetara. Manekenstvom se počela baviti s 15 godina, nakon što ju je na jednoj zabavi primijetio modni agent. Do sada je radila za Chanel, Dolce & Gabannu, Oscara de la Rentu, Michaela Korsa, Donnu Karan, Stellu McCartney, Fendi, Givenchy, Tommyja Hilfigera i brojne druge. Također se slikala za naslovnice brojnih poznatih časopisa, poput Voguea, Ellea, Harper's Bazaara, GQ i drugih, a 2013. odabrana je da upravo ona prošeta u Fantasy grudnjaku vrijednom deset milijuna dolara na reviji Victoria's Secreta. Ona već godinu dna vodi svoju tvrtku za bikinije Tropic od C's. S bivšim zaručnikom i modelom Hermannom Nicolijem ima dvoje djece, sinove Anacu i Ariela.