Na današnji dan: Jedan od najvažnijih domaćih glazbenika zadobio smrtonosne ozljede na saborskim stepenicama

Na današnji dan, 24. rujna, obilježava se obljetnica smrti Vice Vukova, jednog od najznačajnijih hrvatskih glazbenika i javnih osoba druge polovice 20. stoljeća. Njegov životni put bio je isprepleten uspjesima, zabranama, političkim progonima i povratcima, a njegovo ime i danas izaziva poštovanje i emocije.

Foto: Robert Anic/pixsell

Vice Vukov, rođen 3. kolovoza 1936. u Šibeniku, studirao je filozofiju i talijanski jezik na zagrebačkom Filozofskom fakultetu. Glazbenu karijeru započeo je 1959. godine pjesmom "Mirno teku rijeke" na Festivalu u Opatiji. Ubrzo je postao jedan od najpopularnijih pjevača tadašnje Jugoslavije, a dva puta je predstavljao zemlju na Euroviziji – 1963. u Londonu s pjesmom "Brodovi" te 1965. u Napulju s pjesmom "Čežnja". Njegove izvedbe poput "Zvona moga grada", "Tvoja zemlja" i "Hrvatski kraj" ostale su trajni dio glazbene baštine.

No, njegov život nije bio samo pjesma. Nakon Hrvatskog proljeća 1971. vlasti su ga proglasile "nacionalistom", stavljen je na crnu listu, a njegovi nastupi i glazba bili su zabranjeni. Vukov je živio u inozemstvu, a nakon povratka u Hrvatsku 1976. posvetio se studiju i diplomirao filozofiju i talijanski. Tek krajem osamdesetih i početkom devedesetih ponovno je stao pred publiku – koncerti u Lisinskom svjedočili su da publika nije zaboravila njegov glas.

Foto: Zeljko Lukunic/pixsell

Politička karijera

Nakon osamostaljenja Hrvatske uključio se i u politiku, a 2003. godine izabran je u Hrvatski sabor kao neovisni zastupnik na listi SDP-a. No, dvije godine kasnije doživio je tragičan pad na stepenicama Sabora, nakon kojeg je ostao u vegetativnom stanju. Preminuo je 24. rujna 2008. u Zagrebu, u 72. godini života.

Sprovod Vice Vukova okupio je velik broj ljudi koji su se željeli oprostiti od pjevača čiji je glas bio simbol jednog vremena, a njegova glazba i danas živi kao dio hrvatskog kulturnog identiteta.

Foto: Zeljko Lukunic/pixsell

