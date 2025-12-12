Muž je uhvatio s drugim pa oženio njezinu kolegicu: Afera Vesne Zmijanac koja je šokirala regiju

Poznata folk pjevačica Vesna Zmijanac (68) ovih je dana prošla zahtjevan medicinski zahvat – revaskularizaciju arterije – nakon narušenog zdravstvenog stanja o kojem su mediji intenzivno izvještavali proteklih tjedana.

Dok se Vesna oporavlja od operacije i prima poruke podrške kolega i obožavatelja, javnost se ponovno prisjetila turbulentnih razdoblja iz njezina privatnog života, među kojima se najviše komentira njezin nekadašnji brak s harmonikašem Miroljubom Aranđelovićem Kemišem.

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Kratak brak koji je izazvao mnogo špekulacija

Vesna Zmijanac i Kemiš bili su u braku svega tri godine, no njihov je odnos tijekom osamdesetih bio jedna od najpraćenijih tema u estradnim krugovima. Nakon razvoda, Kemiš se ubrzo vjenčao s pjevačicom Zoricom Brunclik, što je tada potaknulo glasine da je upravo Zorica bila razlog raspada braka – glasine koje su godinama punile naslovnice.

Ipak, Kemiš je kasnije javno demantirao takve tvrdnje, iznijevši svoju stranu priče kroz javno pismo kojim je u to vrijeme iznenadio estradnu scenu.

Kemiševo pismo koje je odjeknulo

U pismu, koje je tadašnji tisak opširno prenio, harmonikaš je tvrdio da je Vesna bila ta koja je varala njega, te da je među imenima koja je spomenuo bio i Dragan Stojković Bosanac, njihov dugogodišnji kolega i prijatelj. Prema njegovim navodima, Bosanac je bio osoba u koju, kako je napisao, “nikada ne bi posumnjao”.

„U to vrijeme bio nam je kućni prijatelj… a naknadno sam saznao da je već bio s Vesnom“, tvrdio je tada Kemiš, navodeći da je upravo to bio trenutak nakon kojeg je uslijedio njihov sporazumni razvod krajem 1985. godine.

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

'Želio sam okončati jedno ružno razdoblje'

U nastavku pisma iznio je i kako je, dolazeći po svoje stvari nakon razvoda, u bivšem zajedničkom stanu zatekao Vladimira Jovanovića, kasnijeg oca Vesnine kćeri Nikolije, što je, prema njegovim riječima, za njega bio konačan kraj jedne životne faze.

„Ovim sam želio okončati jedno ružno razdoblje u mom životu. Početkom prosinca sam se iselio iz zajedničkog stana u Lješkoj ulici, a u siječnju kada sam došao po svoje stvari, u stanu sam zatekao novoimenovanog urednika propagande PGP RTB (Vlada Jovanović s kojim je Vesna kasnije dobila kćer Nikoliju) u vrlo domaćoj atmosferi (u gaćama). O njemu, inače, imam vrlo pozitivno mišljenje, kao vrlo sposobnom propagandistu koji svesrdnim angažiranjem može mnogo učiniti na afirmaciji nekog pjevača (primjer Vesne Zmijanac)“, naveo je tada u otvorenom pismu.

Foto: Vladimir Vasic/ata Images/pixsel

Nikad do kraja razjašnjen odnos

Niti Vesna, niti tada prozvani muškarci nikada nisu detaljno javno komentirali Kemiševe optužbe, pa je cijela priča s godinama postala dio estradne mitologije – niz događaja o kojima se govori, ali o kojima malo tko ima potpunu istinu.

Vesna Zmijanac je tijekom karijere više puta naglasila kako je svoje privatne nevolje ostavila iza sebe, fokusirajući se na obitelj, posebice na kćer Nikoliju i unuke, te na glazbu.

