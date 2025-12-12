MC Stojan otkazao novogodišnji nastup: Objasnio zašto je rasprodan koncert propao

Reper MC Stojan (42), pravim imenom Marko Stojković, koji je poznat po hitovima u regiji i čestim nastupima diljem Balkana, objavio je na Instagramu kako je bio primoran otkazati dogovoreni novogodišnji nastup u Sjevernoj Makedoniji. Kako je pojasnio, sve je rezultat znatno strožih pravila vezanih uz radne dozvole za strane izvođače, prenosi Kurir.

Istaknuo je da glazbenici iz regije trenutno imaju velikih poteškoća pri dobivanju potrebnih dozvola, te da su kontrole postale rigoroznije nego ikad.

'Nažalost, nisam uspio dobiti radnu dozvolu'

„Dragi moji, žao mi je što moram objaviti da se novogodišnji nastup otkazuje. Zbog trenutnih pravila, prestrikih provjera i jako kompliciranog procesa izdavanja radnih dozvola za strane izvođače u Sjevernoj Makedoniji, ni ja nisam izuzetak“, napisao je MC Stojan, dodajući da je nastup bio rasprodan, ali da bez dozvole ne može stati na pozornicu.

Reper, koji se nedavno oženio, zahvalio je publici na podršci te poručio kako će uskoro nastupati u drugom gradu i nadoknaditi propušteno.

Problemi nisu novi: Privedeni i drugi izvođači iz regije

Slične probleme nedavno su imali i drugi glazbenici. Policija je u Sjevernoj Makedoniji na nastupima privela Acu Lukasa, folk pjevača, te Džejlu Ramović, pobjednicu glazbenog natjecanja Zvezde Granda. Oboje su završili u policijskoj postaji zbog nepotpune dokumentacije i nedostatnih radnih papira, što je izazvalo veliku pozornost javnosti.

Sloba Radanović o mogućoj zabrani ulaska u Europu

S druge strane, pjevač Slobodan Radanović nedavno je ispričao vlastito iskustvo s granice nakon što je deportiran u Srbiju. U emisiji „Premijera“ kazao je kako je najveći problem što izvođači nerijetko uopće ne dobivaju pravodobne informacije o statusu svojih papira.

„Samo su nam govorili da će sve biti u redu, a ništa se nije rješavalo. Policajci su bili ljubazni, ali nisu imali informacije. Srećom, sve je završilo bez zabrane ulaska u Europu“, ispričao je, dodajući kako on i njegov tim uvijek poštuju proceduru jer ne žele riskirati veće posljedice.

