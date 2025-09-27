Možda vas iznenadi fraza s kojom Kate Middleton smiruje najmlađeg sina princa Louisa

Iako je poznat po svom vedrom duhu i nestašnom ponašanju, najmlađi član obitelji princ i princeze od Walesa princ Louis kod mame Kate Middleton (43) brzo zna stati na kočnicu. Sve zahvaljujući jednoj jednostavnoj, ali učinkovitoj odgojnoj taktici.

Foto: Profimedia

Kate, majka troje djece - princa Georgea, princeze Charlotte i princa Louisa, već je više puta pokazala koliko smireno i promišljeno pristupa roditeljstvu. A kad Louis postane previše živahan u javnosti, poseže za provjerenom tehnikom: koristi tri ključne riječi koje mu odmah privuku pažnju.

Kako otkriva kraljevski stručnjak Tom Quinn u knjizi Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family, Kate se oslanja na savjet stručnjaka koji su joj preporučili upravo tu frazu. Jedan od primjera dogodio se tijekom proslave platinastog jubileja kraljice Elizabete II, kad je Louis izveo niz simpatičnih nestašluka, uključujući i isplazivanje jezika prema mami. Tada mu je Kate jednostavno rekla: "Hajdemo napraviti pauzu".

Prema izvorima bliskim kraljevskoj obitelji, princeza ne dramatizira oko dječjeg ponašanja. Dapače, raduje je vidjeti svoju djecu kako se ponašaju prirodno i slobodno čak i pred kamerama.

Foto: Profimedia

"Louis je vrlo energično dijete, i bilo je jasno da je bio uzbuđen što prisustvuje velikom događaju. Kate ne gubi glavu zbog toga – zna kako prepoznati trenutak i pristupiti mu smireno", izjavio je izvor za OK! Magazine.

