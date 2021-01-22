{NOINDEX-NOFOLLOW} 'MOJI DEČKI': Vedran Ćorluka rastopio pratitelje preslatkom fotografijom sinčića i ljubimca - Net.hr
'MOJI DEČKI': /

Vedran Ćorluka rastopio pratitelje preslatkom fotografijom sinčića i ljubimca

Vedran Ćorluka rastopio pratitelje preslatkom fotografijom sinčića i ljubimca
Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Ćorluka je objavio fotografiju na kojoj Viktor hrani njihovog ljubimca Oskara

22.1.2021.
8:37
Hot.hr
Marko Prpic/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Vedran Ćorluka ne skriva koliko obožava svog sinčića Viktora kojeg je lani dobio s pjevačicom Frankom Batelić. Poznati nogometaš sada je s pratiteljima podijelio preslatku fotografiju na kojoj Viktor hrani njihovog psa Oskara. "Moji dečki", napisao je Ćorluka uz objavu na Storyju koja je oduševila njegove pratitelje.

Oskar je postao dijelom njihove obitelji prije sedam godina. Franka i Vedran vjenčali su se 2018. u Istri, a dvije godine kasnije dobili su Viktora.

InstagramSinVedran ćorlukaFranka BatelićNogometaš
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'MOJI DEČKI': /
Vedran Ćorluka rastopio pratitelje preslatkom fotografijom sinčića i ljubimca