Vedran Ćorluka rastopio pratitelje preslatkom fotografijom sinčića i ljubimca

Vedran Ćorluka ne skriva koliko obožava svog sinčića Viktora kojeg je lani dobio s pjevačicom Frankom Batelić. Poznati nogometaš sada je s pratiteljima podijelio preslatku fotografiju na kojoj Viktor hrani njihovog psa Oskara. "Moji dečki", napisao je Ćorluka uz objavu na Storyju koja je oduševila njegove pratitelje.

Oskar je postao dijelom njihove obitelji prije sedam godina. Franka i Vedran vjenčali su se 2018. u Istri, a dvije godine kasnije dobili su Viktora.