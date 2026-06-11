Mlada skinfluencerica pretvorila je nesigurnosti u biznis: 'Želim govoriti iskreno i o najtežem'

Prije nego što joj je skincare postao posao, bio je njezin način preživljavanja. Godinama prije nego što će pokrenuti vlastitu beauty platformu, Eva Jurić (26) bila je djevojka koja je sate provodila pokušavajući prekriti akne. Dok su algoritmi nudili savršenu kožu, ona je tražila nešto sasvim drugo - iskrenost.

Upravo je tako nastao Instagram profil @myskinisgettingbetter. Ono što je započelo kao osobni dnevnik borbe s aknama i narušenim samopouzdanjem ubrzo je preraslo u zajednicu tisuća ljudi koji su se u njezinim objavama prvi put prepoznali.

Danas je magistrica međunarodnog menadžmenta koja već nekoliko godina živi u Salzburgu, kamo se preselila zbog poslovne prilike svog tadašnjeg zaručnika, a danas supruga. Iz osobne strasti prema njezi kože i želje da kvalitetne proizvode učini dostupnijima nastao je i MYSK - platforma koja okuplja pažljivo odabrane nišne beauty brendove te korisnicima nudi edukaciju, preporuke i proizvode do kojih je donedavno bilo teško doći.

No iza poslovnog uspjeha i zajednice koju je godinama gradila krije se ista ona djevojka koja je nekad tražila prostor u kojem neće morati skrivati svoje nesavršenosti. Možda je upravo zato njezina nedavna objava o dijagnozi multiple skleroze odjeknula toliko snažno. Nakon godina otvorenih razgovora o koži, samopouzdanju i prihvaćanju vlastitog tijela, Eva je još jednom odlučila podijeliti i ono najteže. Iskreno, bez uljepšavanja i na način na koji je od početka gradila svoj odnos sa zajednicom koja joj vjeruje.

Objava o dijagnozi multiple skleroze izazvala je velik odjek. Jeste li očekivali takvu reakciju?

Nisam očekivala takav odjek, stvarno ni najmanje. I dalje me iznenađuje koliko mi se ljudi javlja, i na Instagramu i na TikToku, s porukama podrške, savjetima i vlastitim iskustvima. Ta podrška mi jako puno znači. Zbog toga se osjećam manje sama i lakše mi je kad vidim da postoje ljudi koji razumiju kroz što prolazim.

Što vam je prolazilo kroz glavu kada ste odlučili javno podijeliti svoju priču?

Kada sam odlučila javno podijeliti svoju priču, kroz glavu mi je najviše prolazilo to da ne želim skrivati nešto što je sada dio mog života. Već sam prije otvoreno govorila o svojoj borbi s aknama i vidjela sam koliko takva iskrenost može nekome značiti. Ljudi su u tim objavama pronalazili podršku, razumijevanje i osjećaj da nisu sami.

Zato sam i sada, kada sam saznala za dijagnozu multiple skleroze, znala da želim govoriti iskreno. Nije mi bilo svejedno, ali sam imala osjećaj da moja priča možda može pomoći nekome tko prolazi kroz isto ili slično. Htjela sam pokazati da se i o ovakvim životnim situacijama može govoriti otvoreno i iskreno, te da nitko kroz to ne mora prolaziti sam.

Foto: Privatna arhiva

Je li vam dijagnoza na neki način promijenila odnos prema zdravlju, tijelu i svakodnevnoj brizi o sebi?

Budući da je saznanje o dijagnozi još uvijek dosta svježe, rekla bih da sam i dalje u procesu prihvaćanja i osvještavanja svega. Još uvijek učim što mi odgovara, koje navike trebam promijeniti i kako bolje slušati svoje tijelo.

Ali sigurno je da mi je dijagnoza promijenila način na koji gledam na zdravlje i brigu o sebi. Sve više shvaćam koliko je važno stati, poslušati sebe i ne ignorirati signale koje ti tijelo šalje. Zdravlje mi je sada stvarno prioritet, a uz to učim i da ne moram sve držati u sebi, nego da je puno lakše kada svoje brige podijelim s ljudima koji su mi podrška.

Postoji li beauty savjet koji biste voljeli da ljudi konačno prestanu slijediti?

Ne bih rekla da postoji jedan određeni beauty savjet koji bi ljudi trebali prestati slijediti, ali mislim da bi svi trebali više paziti čije savjete slušaju. Danas je jako lako vidjeti neki proizvod ili rutinu na društvenim mrežama i odmah poželjeti isto kupiti ili isprobati, samo zato što je to objavila neka osoba koju pratimo.

Mislim da je važno stati i razmisliti odgovara li to zaista nama, našem tipu kože i našim potrebama. Ono što odgovara jednoj osobi ne mora odgovarati drugoj, zato bih rekla da je najbolji savjet ne slijediti trendove bez razmišljanja, nego slušati sebe, svoju kožu i po potrebi stručne osobe.

Foto: Janko Janić

Kako danas izgleda vaša skincare rutina i što vam je postalo najvažnije kada je riječ o njezi kože?

Moja skincare rutina danas je prije svega jednostavna i fokusirana na hidrataciju. Ne volim previše komplicirati, tako da se moja rutina uglavnom sastoji od četiri koraka, a navečer eventualno dodam još jedan, pa maksimalno imam pet koraka. Zbog svoje povijesti s aknama jako pazim da koristim što laganije proizvode koji neće dodatno opterećivati kožu. Najvažnije mi je da koža bude čista, hidratizirana i zaštićena, ali bez previše slojeva i agresivnih proizvoda.

Barem jednom tjedno napravim kemijski piling kako bih spriječila začepljenje pora i nastanak novih nepravilnosti, a ostatak rutine je više usmjeren na njegu, obnovu kožne barijere i održavanje kože smirenom. Ljeti posebno biram lagane teksture, puno hidratacije i naravno SPF, koji mi je nezaobilazan korak.

Kada biste nekome morali složiti idealan ljetni beauty paket, koji su proizvodi po vašem mišljenju apsolutni must-have?

Kada bih slagala idealan ljetni beauty paket, krenula bih od proizvoda bez kojih ljeto stvarno ne mogu zamisliti, a to su dobar SPF, gel za tuširanje i dezodorans. Možda zvuči jednostavno, ali ljeti su mi upravo ti proizvodi najvažniji. U paket bih definitivno stavila Corpus Naturals gelove za tuširanje i dezodoranse, jer imaju divne, svježe i ljetne mirise, a uz to su proizvodi koje svakodnevno koristimo. Tko god proba njihove proizvode, postane naš stalni kupac. Naravno, SPF je apsolutni must-have, tako da bih dodala Skintegra Solar I ili Solar II, ovisno o tipu kože i preferencijama.

Što se make-upa tiče, ljeti volim što jednostavnije, pa bih dodala jedan multifunkcionalan proizvod poput Manasi 7 All Over Coloura (po meni najsavršeniji proizvod). To je 4-u-1 proizvod koji se može koristiti na obrazima, usnama i očima, pa zapravo ne treba puno make-upa da izgledate svježe i sređeno. Za kraj bih ubacila još Ere Perez Avocado Waterproof Mascara, jer je vodootporna maskara ljeti uvijek praktičan izbor.

Foto: Janko Janić

Godinama ste otvoreno govorili o problematici kože. Kako se vaš odnos prema šminki mijenjao kroz godine?

Moj odnos prema šminki se kroz godine baš jako promijenio. Dok sam imala problema s aknama, šminka mi je bila neka vrsta sigurnosti. Nisam se šminkala samo za izlaske ili posebne prilike, nego doslovno za sve, čak i za treninge i utakmice odbojke, koju sam tada igrala. Imala sam osjećaj da bez šminke ne mogu izaći među ljude i da moram prekriti sve što mi se na licu događa.

S vremenom se to promijenilo. Naravno, moje lice je danas puno bolje, ali mislim da se najviše promijenio moj odnos prema sebi. Naučila sam prihvatiti da ne moram uvijek sve skrivati i da moja koža ne određuje koliko vrijedim ili kako se trebam osjećati u društvu.

Danas, ako se šminkam, to je uglavnom nešto jako minimalno i prirodno. Više ne koristim šminku kao način skrivanja, nego samo kao nešto što mi je lijepo i s čim se osjećam dodatno sređeno kada to želim.

Foto: Janko Janić

Koje biste proizvode preporučili osobama koje imaju osjetljivu ili problematičnu kožu, a ne žele se odreći šminke?

Osobama koje imaju osjetljivu ili problematičnu kožu uvijek bih preporučila da prije svega paze kakve proizvode biraju i što stavljaju na lice. Mislim da se šminke ne treba odreći, ali je važno birati proizvode koji neće dodatno opterećivati kožu i koji se lijepo stapaju s njom, umjesto da je samo prekrivaju. Upravo sam zbog vlastitog iskustva s aknama i pokrenula vlastiti webshop s idejom da na jednom mjestu okupim brendove i proizvode koje bih i sama voljela imati u periodu kada sam imala najviše problema s kožom. Htjela sam birati proizvode koji su kvalitetni, promišljeni i odgovorni prema koži.

Kada je riječ o make-upu, preporučila bih brendove koji imaju promišljen pristup formulacijama, lagane teksture, kvalitetne sastojke i proizvode koji ne opterećuju kožu. Volim make-up koji izgleda prirodno, koji se lijepo stapa s kožom i koji nije tu samo da prekriva, nego da se uz njega i dalje osjećamo ugodno u svojoj koži. Posebno bih birala brendove koji njeguju minimalistički, svjesniji pristup ljepoti, nude multifunkcionalne proizvode i fokusiraju se na nježnije formulacije prikladne za svakodnevno nošenje.

Foto: Janko Janić

Godinama ste gradili zajednicu ljudi koji vam vjeruju kada je skincare u pitanju. Jeste li ikada zamišljali da će vas taj put dovesti do vlastitog poslovnog projekta?

Mislim da sam oduvijek imala želju imati nešto svoje, samo dugo nisam znala što bi to točno bilo. Kada sam počela graditi svoj profil i dijeliti skincare sadržaj, ta se želja još više probudila jer sam vidjela koliko volim tu temu, koliko volim istraživati proizvode i koliko mi znači zajednica ljudi koja mi vjeruje.

Ne mogu reći da sam od početka točno znala da će me taj put dovesti do vlastitog poslovnog projekta, ali nekako se sve prirodno posložilo u tom smjeru. Kroz godine sam učila, isprobavala, dijelila svoja iskustva i sve me to dovelo do ideje da stvorim nešto svoje. Veliku ulogu imalo je i moje prethodno poslovno iskustvo, koje nije završilo onako kako sam se nadala. Iako je bilo teško, na kraju me dodatno motiviralo i poguralo da napravim korak dalje, okrenem se sebi i pokrenem projekt iza kojeg stvarno stojim.

Foto: Janko Janić

MYSK ste pokrenuli baš na svoj 26. rođendan. Kako je nastala ideja za platformu i što vas je potaknulo da krenete u taj projekt?

Nakon svega što sam prošla s kožom, aknama, građenjem odnosa s ljudima koji me prate, ali i negativnog iskustva s prethodnim zaposlenjem, imala sam osjećaj da je to pravi trenutak za nešto što je stvarno moje. Mislim da je kod MYSK-a važno upravo to što iza webshopa stoji stvarna osoba i stvarno iskustvo. Ja nisam netko tko o koži govori samo kroz proizvode, nego kroz vlastiti put, greške, učenje i sve faze kroz koje sam prošla. Zato mi je bilo važno da MYSK bude platforma kojoj ljudi mogu vjerovati i s kojom se mogu poistovjetiti. Na neki način, MYSK je za mene nastavak moje priče, samo u novom obliku. Nastao je iz želje da ljudima ponudim pažljivo odabrane proizvode, ali i osjećaj da ih razumije netko tko je bio na njihovom mjestu.

U ponudi imate niz nišnih beauty brendova do kojih je dosad bilo teško doći. Što vas je vodilo pri odabiru brendova i proizvoda?

Pri odabiru brendova i proizvoda vodilo me to da u ponudi budu proizvodi koje bih i sama koristila i preporučila. Nisam htjela birati samo ono što je trenutno popularno, nego brendove iza kojih stoje kvalitetne formulacije, jasna filozofija i promišljen pristup njezi kože i ljepoti.

Istovremeno mi je bio važan balans. S jedne strane, u ponudu sam uvrstila brend poput Medicubea, koji je trenutačno jako tražen i koji ljudi vole i prepoznaju. S druge strane, bilo mi je važno ponuditi i brendove do kojih se inače teže dolazi, poput Manasi 7, Corpus Naturals i Ere Perez, koje ne možete pronaći baš svugdje.

S obzirom na to da sam Hrvatica u Austriji, posebno mi je bilo važno donijeti i nešto hrvatsko. Zato su se u ponudi našli Skintegra i Juvy Skin. Skintegra se već sve više probija na DACH tržištu, dok je Juvy Skin ekskluzivno dostupan kod nas.

MYSK sam zamislila kao mjesto s pažljivo odabranom ponudom, a ne kao webshop s previše proizvoda u kojem se lako izgubiti. Htjela sam da ljudi imaju osjećaj da je netko već napravio selekciju za njih i izdvojio proizvode iza kojih stvarno stoji.

Foto: Janko Janić

Što korisnici na MYSK-u mogu pronaći, a teško će pronaći na drugim mjestima?

Mislim da korisnici na MYSK-u mogu pronaći brendove koji su jako posebni, a još uvijek nisu dovoljno zastupljeni na hrvatskom tržištu, što je po meni velika šteta. Tu bih posebno izdvojila Manasi 7, Corpus Naturals i Ere Perez, brendove koji imaju odlične proizvode, jasnu filozofiju i jako promišljen pristup ljepoti, ali ih nije lako pronaći, pogotovo u Hrvatskoj.

Upravo zato mi je bilo važno uvrstiti ih u ponudu. Htjela sam ljudima približiti brendove koji nude nešto drugačije, bilo da se radi o multifunkcionalnom make-upu, prirodnijem i minimalističkom pristupu ljepoti ili proizvodima za svakodnevnu njegu koji su kvalitetni, mirisni i posebni.

Ono što MYSK nudi, a što se teško pronalazi na drugim mjestima, jest ta kombinacija pažljivo odabranih nišnih brendova i osobne selekcije. To nisu proizvodi koje možete pronaći svugdje, nego oni za koje stvarno vjerujem da zaslužuju više pažnje.