Mlađa kći Monice Bellucci napravila veliki korak: 'Ne mogu vjerovati da mi se to događa'

Mlađa kći talijanske glumice Monice Bellucci (61) i francuskog glumca Vincenta Cassela (59), Léonie Cassel (16), pojavila se na naslovnici travanjskog izdanja talijanskog Voguea. Za Vogue je pozirala zajedno sa svojom slavnom majkom, čime je započela svoj put u modnom svijetu, slijedeći korake majke i starije sestre Deve.

Stil i kreativnost na prvom mjestu

Na naslovnici Léonie nosi crnu kožnu jaknu i traperice, uz slušalice i sunčane naočale. Na snimanju je nosila nekoliko odjevnih kombinacija koje najbolje odražavaju njezin stil – majice, traperice i tenisice. Zajedno s majkom odabrala je kombinaciju za fotografiranje. Léonie je za Vogue izjavila: „Nisam očekivala da će se sve odviti tako brzo i još uvijek ne mogu vjerovati da mi se to događa. Veselim se novim poznanstvima i upoznavanju ljudi.“

Majčinska perspektiva

Monica Bellucci je govorila o svakodnevnim ritualima s kćerima: „Odem u njezinu sobu, ona dođe u moju. Razgovaramo. Kada su Léonie i Deva zajedno i šminkaju se, volim ih promatrati.“ Glumica ističe važnost poštovanja djece i spremnosti na njihov „let u život“ te dodaje: „Leonie već leti. Zanima je život.“

Budućnost još otvorena

Leonie Cassel još dvije i pol godine školovanja dijele od konačne odluke o karijeri. Naginje humanističkim znanostima, a kao uzor spominje stariju sestru Devu: „Ona je oduvijek bila moj idol.“ Léonie sanja o dalekim putovanjima i povratku u Japan, gdje je već boravila s prijateljima.

