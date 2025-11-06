Misteriozna smrt: OnlyFans zvijezda nađena mrtva u kadi, sumnja se da ju je ubio poznati reper

Influencerica s Tajvana i zvijezda platforme OnlyFans, Iris Hsueh (31) pronađena je mrtva u kadi hotelske sobe u Kuala Lumpuru u Maleziji, prenosi The Irish Independent.

U početku se smrt smatrala iznenadnom, no policija je naknadno otvorila istragu i sada slučaj vodi kao ubojstvo. U trenutku smrti, Iris je bila u hotelu s lokalnim reperom Nameweeom, pravog imena Wee Meng Chee. Reper je istog dana priveden zbog posjedovanja i konzumacije droga, no 24. listopada je pušten uz jamčevinu jer nije priznao krivnju.

Policija je kod njega pronašla tablete ekstazija, a naknadni testovi pokazali su prisutnost amfetamina, metamfetamina, ketamina i THC-a. Reper je putem društvenih mreža negirao upotrebu droga i izrazio duboko žaljenje zbog smrti influencerice. Policija za sada prikuplja nadzorne snimke i izjave hotelskog osoblja kako bi rekonstruirala posljednje trenutke života Iris.

Zarađivala ogromne cifre mjesečno

Iris je na OnlyFansu bila poznata pod nadimkom “Nurse Goddess”, budući da je ranije studirala sestrinstvo. Na društvenim mrežama pratilo ju je oko dva milijuna ljudi, a prema izvještajima, mjesečno je zarađivala oko 40.000 dolara od pretplata na platformi za odrasle.

U Maleziju je doputovala 20. listopada na četverodnevni boravak tijekom kojeg je upoznala repera. Lokalni mediji navode da policija traga za njim nakon što je slučaj službeno preklasificiran kao ubojstvo.

