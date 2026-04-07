Miss Universe u izdanju kakvo nitko nije očekivao, snimka s Balija širi se internetom

Victoria Kjær (22), danska manekenka i Miss Universe 2024., snimljena je tijekom odmora u Indoneziji u izdanju kakvo se rijetko viđa na svjetskim pozornicama. Umjesto raskošnih haljina i crvenog tepiha, vrijeme je provela u ležernoj kombinaciji, uživajući u svakodnevici Balija.

Na viralnoj snimci vidi se kako šeta ulicom u kompletu sa životinjskim uzorkom i čeka prijevoz, potpuno opuštena i bez glamurozne pratnje.

Vožnja koja je osvojila mreže

Video je podijelio kreator sadržaja poznat po snimanju vožnji mototaksijem, jednim od najčešćih prijevoznih sredstava na Baliju. Victoria se potom provozala s njim, noseći zaštitnu kacigu, a snimka je ubrzo postala hit na društvenim mrežama.

Na kraju vožnje, vozača je iznenadila velikodušnom napojnicom od 50 dolara, što je dodatno oduševilo pratitelje.

Oduševila jednostavnošću

Mnogi su u komentarima pohvalili njezinu pristupačnost i skromnost, ističući kako se ponaša potpuno prirodno unatoč tituli koju nosi. Upravo takvi trenuci, smatraju pratitelji, čine je jednom od omiljenijih pobjednica izbora.

Osim uspjeha na izboru ljepote, Victoria je ostvarila i značajan poslovni iskorak. Postala je vlasnica franšize Miss Danske, čime je preuzela odgovornost za organizaciju natjecanja u svojoj domovini.

