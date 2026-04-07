FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BEZ GLAMURA /

Miss Universe u izdanju kakvo nitko nije očekivao, snimka s Balija širi se internetom

×
Foto: Lillian SUWANRUMPHA/AFP/Profimedia

Njezin ležeran stil i ponašanje oduševili su brojne pratitelje

7.4.2026.
9:37
Hot.hr
VOYO logo
VOYO logo

Victoria Kjær (22), danska manekenka i Miss Universe 2024., snimljena je tijekom odmora u Indoneziji u izdanju kakvo se rijetko viđa na svjetskim pozornicama. Umjesto raskošnih haljina i crvenog tepiha, vrijeme je provela u ležernoj kombinaciji, uživajući u svakodnevici Balija.

Na viralnoj snimci vidi se kako šeta ulicom u kompletu sa životinjskim uzorkom i čeka prijevoz, potpuno opuštena i bez glamurozne pratnje.

Vožnja koja je osvojila mreže

Video je podijelio kreator sadržaja poznat po snimanju vožnji mototaksijem, jednim od najčešćih prijevoznih sredstava na Baliju. Victoria se potom provozala s njim, noseći zaštitnu kacigu, a snimka je ubrzo postala hit na društvenim mrežama.

Na kraju vožnje, vozača je iznenadila velikodušnom napojnicom od 50 dolara, što je dodatno oduševilo pratitelje.

Oduševila jednostavnošću

Mnogi su u komentarima pohvalili njezinu pristupačnost i skromnost, ističući kako se ponaša potpuno prirodno unatoč tituli koju nosi. Upravo takvi trenuci, smatraju pratitelji, čine je jednom od omiljenijih pobjednica izbora.

Osim uspjeha na izboru ljepote, Victoria je ostvarila i značajan poslovni iskorak. Postala je vlasnica franšize Miss Danske, čime je preuzela odgovornost za organizaciju natjecanja u svojoj domovini.

POGLEDAJTE VIDEO:Otkrivamo što astronauti Artemisa 2 jedu, kako vježbaju i spavaju

Miss UniverseMotorTaksi
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike