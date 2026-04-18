MIRTA MILER /

Ovako Hrvatica partija na Coachelli: Influencerica otkrila kako izgleda tulumarenje s elitom

Ovako Hrvatica partija na Coachelli: Influencerica otkrila kako izgleda tulumarenje s elitom
Foto: Mimiermakeup/Instagram

U seriji od osam fotografija pod naslovom "Coachella day 1 tour", Mirta je predstavila pomno osmišljenu modnu kombinaciju koja spaja boemski, eterični i odvažni stil

18.4.2026.
16:32
Jedna od najpoznatijih hrvatskih influencerica, Mirta Miler (28), poznatija kao Mimiermakeup, oduševila je brojne fanove festivalskim izdanjem s Coachelle, najpoznatijeg glazbenog festivala na svijetu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U seriji od osam fotografija pod naslovom "Coachella day 1 tour", Mirta je predstavila pomno osmišljenu modnu kombinaciju koja spaja boemski, eterični i odvažni stil, savršeno se uklapajući u prepoznatljivu estetiku festivala.

Glavni dio Mirtinog izgleda bio je bijeli komplet od čipke koji se sastojao od strukturiranog korzeta i slojevite, raskošne suknje. Cjelokupnu kombinaciju podigla je na novu razinu prozirnim čipkastim velom prebačenim preko glave. Fotografija u ogledalu otkrila je i obuću - bijele kaubojske čizme, nezaobilazan komad festivalske mode.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kao vizažistica s milijunskom publikom na TikToku, Mirta je posebnu pažnju posvetila šminki. Lice je ukrasila sitnim bijelim biserima raspoređenima oko očiju i na korijenu nosa, stvarajući glamurozan i unikatan izgled. Cjelokupni dojam zaokružila je slojevitim srebrnim ogrlicama s privjescima križeva, bisernim rajfom i upečatljivim prstenjem.

Njezini pratitelji nisu skrivali oduševljenje, a komentari poput "Diva", "Prekrasna" i "Najbolje" nizali su se ispod objave, dok su mnogi hvalili njezinu ljepotu i odvažnost.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
