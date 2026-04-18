Ovako Hrvatica partija na Coachelli: Influencerica otkrila kako izgleda tulumarenje s elitom

Jedna od najpoznatijih hrvatskih influencerica, Mirta Miler (28), poznatija kao Mimiermakeup, oduševila je brojne fanove festivalskim izdanjem s Coachelle, najpoznatijeg glazbenog festivala na svijetu.

U seriji od osam fotografija pod naslovom "Coachella day 1 tour", Mirta je predstavila pomno osmišljenu modnu kombinaciju koja spaja boemski, eterični i odvažni stil, savršeno se uklapajući u prepoznatljivu estetiku festivala.

Glavni dio Mirtinog izgleda bio je bijeli komplet od čipke koji se sastojao od strukturiranog korzeta i slojevite, raskošne suknje. Cjelokupnu kombinaciju podigla je na novu razinu prozirnim čipkastim velom prebačenim preko glave. Fotografija u ogledalu otkrila je i obuću - bijele kaubojske čizme, nezaobilazan komad festivalske mode.

Kao vizažistica s milijunskom publikom na TikToku, Mirta je posebnu pažnju posvetila šminki. Lice je ukrasila sitnim bijelim biserima raspoređenima oko očiju i na korijenu nosa, stvarajući glamurozan i unikatan izgled. Cjelokupni dojam zaokružila je slojevitim srebrnim ogrlicama s privjescima križeva, bisernim rajfom i upečatljivim prstenjem.

Njezini pratitelji nisu skrivali oduševljenje, a komentari poput "Diva", "Prekrasna" i "Najbolje" nizali su se ispod objave, dok su mnogi hvalili njezinu ljepotu i odvažnost.

