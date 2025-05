Miroslav Ilić o napadu na Sašu Mirkovića: 'Želim da se te rane saniraju'

Srpski pjevač Miroslav Ilić (74) saznao je od novinara za incident koji se dogodio ispred jednog hotela u Zagrebu, a vijest ga je iznenadila i šokirala. Ilić je bio zatečen kada je saznao da je njegov suradnik, Saša Mirković, napadnut.

"Što pričate? Ima li informacija o tome? Nemam pojma o tom čovjeku, ali ste me stvarno šokirali. Jučer smo razgovarali, dogovorili smo se da ćemo se vidjeti u ponedjeljak. Ako možete, prenesite mu moje želje za brz oporavak. Nadam se da ćemo se vidjeti u ponedjeljak, da će sve biti u redu", rekao je Ilić za Kurir.

Foto: Nikola Anđić Saša Mirković

Krvavi obračun u Zagrebu

Saša Mirković, srpski poduzetnik, glazbeni producent i menadžer, optužio je Velibora Popovića, poznatog estradnog menadžera, za napad te je naveo da je riječ o pokušaju ubojstva. "Napao me je s leđa u Zagrebu. Trenutno ne mogu razgovarati jer idem na snimanje na Rebro", rekao je Mirković za Kurir.

S druge strane, Velibor Popović negira optužbe i tvrdi da je on bio napadnut verbalno. ''Reći ću vam onako kako je doista bilo. Stajao sam ispred hotela u Zagrebu. U jednom se trenutku ispred ulaza zaustavio automobil – crni džip, zagrebačkih registracija. Nisam obraćao pažnju dok čovjek – odnosno Saša Mirković – nije izašao. Odmah je krenuo na mene. Počeo je vrijeđati moju djecu. Potukli smo se kao muškarci. On je prvi nasrnuo na mene, a to potvrđuje i snimka ispred hotela. Dakle, sve se jasno vidi – nema laži ni prevare. Nikakvo ubojstvo niti ostale gluposti koje ta osoba plasira u javnost kako bi ispao žrtva. To mu neće proći jer se na snimci sve vidi. Naša poznata poslovica kaže: ''Ako koza laže, rog ne laže!' Stojim iza svega što sam rekao, ne bježim ni od koga i nemam što skrivati. Meni su čast i obraz najvažniji, kao i to da uvijek, u svakoj situaciji, zaštitim svoju djecu i svoje prijatelje'', rekao je menadžer za Kurir.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Novi par u 'Braku na prvu' - pogledajte o kome je riječ!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa