Vrijeme leti: Mirjana Mikulec zavirila u obiteljski album povodom kćerinog rođendana

Jedna od najpoznatijih hrvatskih dizajnerica interijera i televizijska voditeljica, Mirjana Mikulec (51), navikla je svoju publiku na besprijekorne savjete o uređenju doma i novitete iz svijeta dizajna. Međutim, ovoga puta podijelila je rijedak i intiman trenutak iz svog privatnog života, posvetivši emotivnu objavu svojoj kćeri Miji koja je proslavila šesnaesti rođendan.

Emotivna poruka i niz uspomena

Poznata dizajnerica na svom je Instagram profilu objavila seriju fotografija koje prate odrastanje njezine kćeri, pružajući pratiteljima uvid u dragocjene obiteljske uspomene. Od simpatičnih fotografija iz najranijeg djetinjstva do onih novijih koje prikazuju mladu djevojku.. Uz fotografije, Mirjana je napisala i dirljivu poruku kojom je izrazila sav svoj ponos.

"Sweet sixteen. 16 godina ljubavi, karaktera, humora i neodoljivog modnog stava. Ponosna sam na djevojku u koju izrastaš svakim danom! Sretan rođendan, ljubavi moja", stoji u opisu objave. Ovim je riječima otkrila koliko cijeni osobnost i duh svoje kćeri, ističući ne samo ljubav, već i divljenje prema njoj. Njezini pratitelji i prijatelji s oduševljenjem su dočekali objavu te su se u komentarima pridružili lijepim željama. Poruke poput "Sretan rođendan ljepotici" i "Sretan ročkas" ispunile su prostor ispod objave, pokazujući koliko je publika povezana s poznatom dizajnericom i izvan njezina poslovnog života.

Uspješna poduzetnica u ulozi ponosne majke

Ova objava dolazi u razdoblju iznimno uspješne poslovne godine za Mirjanu Mikulec. Nedavno je, u listopadu 2025. godine, s velikim uspjehom održan još jedan sajam "InDizajn" u Areni Zagreb, koji je privukao više od petnaest tisuća posjetitelja i okupio preko 90 izlagača. Paralelno s time, započela je i nova sezona njezine popularne televizijske emisije "InDizajn s Mirjanom Mikulec" na RTL-u. Sredinom 2025. proslavila je i dvadeset godina karijere izdavanjem svoje jedanaeste knjige pod nazivom "Priče koje motiviraju, interijeri koji pričaju".

Usred brojnih projekata, koji uključuju i vođenje škole za dizajn interijera te razvoj vlastite linije proizvoda za dom, Mikulec je ovom objavom pokazala svoju drugu, nježniju stranu.

