Mirela Holy nosila je punk frizuru i lance, a onda se susrela sa zabranom: 'Od tada nosim crno'

Mirela Holy (53) je žena koja nikada nije igrala po pravilima ni u politici, ni u akademskoj zajednici, ni u vlastitom modnom izričaju. Kao doktorica znanosti, ekološka aktivistica i bivša ministrica zaštite okoliša i prirode, ostavila je snažan pečat u hrvatskoj javnosti, no njezina prepoznatljivost ne završava u političkoj areni. Crna, bijela i tamnoplava njezine su boje, asimetrija njezina estetika, a avangarda njezina filozofija.

Iako njezin modni izričaj danas djeluje promišljeno i dosljedno, put do toga bio je sve samo ne pravocrtan. Kao tinejdžerica uranjala je u svijet punka i koristila modu kao alat za otpor i izražavanje identiteta. No, iako su ziherice i poderane tkanine s vremenom ustupile mjesto minimalističkoj avangardi, njezin pristup odijevanju ostao je isti – iskren, beskompromisan i lišen svakog podilaženja trendovima.

Kako biste opisali svoj modni stil?

Ne sviđaju mi se klasifikacije u identitetske ladice pa nikada ne mislim o svom odijevanju u kategorijama pripadnosti nekom stilu ili subkulturi. Sviđa mi se crna, siva, bijela i tamnoplava odjeća, asimetričnih krojeva, monokromatska. Moje odijevanje ne može se proglasiti ni svečanim, ni poslovnim, niti uličnim dress codom. U stilskom pogledu rekla bih da mi je najbliži japanski modni minimalizam Yohjija Yamamotoa i Rei Kawakubo te avangardni izričaj Garetha Pugha i Ricka Owensa.

Mirela Holy

Najčešće vas vidimo ili u crnoj ili u bijeloj boji i zapravo ste već godinama vjerni takvim monokromatskim outfitima, ali je li oduvijek bio takav?

Kada sam bila djevojčica nije, naravno. Tada su me odijevali roditelji. U osnovnoj školi, u šestom razredu počela sam s vlastitim modnim i stilskim pokušajima. Imala sam punk frizuru, nosila podrapanu odjeću, kao nakit stavljala ziherice i lance. Škola mi je zabranila takvo odijevanje pa od sedmog razreda osnovne škole nosim uglavnom crnu odjeću, više-manje imam crnu kosu. Tada sam, uz crnu odjeću nosila zalizanu crnu kosu. Na taj način sam htjela izraziti adolescentski otpor školskim autoritetima zbog zabrane, a crna odjeća i crna kosa su trebale simbolički pokazati da su ubili moju osobnost. Dječja posla, no svidjelo mi se nositi crno pa se to zadržalo do današnjih dana.

Kako se vaš modni stil mijenjao tijekom godine?

Dosta se mijenjao iako je dominantno bio i ostao crn. Prije sam bila sklonija povijesnim inspiracijama, bliski su mi bili steam punk i gothic industrial izričaji, korzeti, crna čipka, mrežaste čarape i slični crni kič, no s godinama sam sve više išla u pravcu istočnjačkog minimalizma i cyber, distopijskih inspiracija.

Mirela Holy

Bez kojeg modnog dodatka ne možete?

Velikih, upadljivih torbi.

Koje hrvatske modne dizajnere najviše cijenite i nosite?

Izuzetno cijenim rad svih hrvatskih dizajnera jer rade izuzetno težak posao sa sedam kora koji hrvatski kupci nedovoljno cijene i nedovoljno kupuju. Ne kupujem odjeću od mnogih hrvatskih dizajnera jer nemaju modni izričaj koji mi se sviđa, ali moji su ormari puni odjeće koju su dizajnirale Ksenija Vrbanić, XD, Loredana Bahorić, Charlie, Saša Maksimiljanović, Maks design, te Zoran Mrvoš.

Na što pazite kad usklađujete svoju odjeću s profesionalnim okruženjem?

Ne pazim na to. Moja je odjeća uvijek konzervativna u smislu zakopčanosti do grla, a nosim i dugačke krojeve.

Mirela Holy

Koji je vaš stav prema eksperimentiranju s različitim modnim trendovima? Postoji li neki trend koji vam se nikako nije sviđao, ali ste ga ipak na kraju popustili?

Ima jako puno modnih trendova i stilova koji mi se uopće ne sviđaju, u stvari većina mi se ne sviđa, ha ha. Usprkos tome vrlo sam otvorena prema svim oblicima eksperimentiranja, pa čak i kada se radi o kiču. Moja se odjeća ljudima u pravilu ne sviđa jer je crna, upadljiva i asimetrična, a ljude to uznemirava jer vole simetriju i ugodne boje. Imajući to na umu, a uvijek očekujem da ljudi poštuju moj stil iako im se ne sviđa, i ja svesrdno pozdravljam svaki oblik modnog eksperimentiranja. Kada sam bila mlađa bile su mi odvratne platforme i trapez hlače, no sada su sve moje cipele platforme, a nosim ponekad i trapez hlače. Life is a bitch.

Žrtvujete li ikad udobnost za dobar outfit?

Uvijek.

Platforme ili ravne cipele?

Platforme.

Mirela Holy

Koliko vam je važna održivost u modi?

Važna mi je. Pisala sam i znanstveno istraživala temu modne održivosti jer je modna industrija jedna od najneodrživijih industrija. No, osobno, kao velika ljubiteljica odjeće nisam nimalo održiva. Imam puno previše odjeće. Odjeću ne bacam, imam odjeće stare više od trideset, trideset pet godina (radi se o kaputima), a s obzirom na to da je sva moja odjeća u pravilu jako dobro očuvana, kada je više ne nosim poklanjam je. No, usprkos tome kupujem puno previše odjeće i zbog toga nisam održiva.

Kako njegujete svoju kožu i koje proizvode preferirate?

Koristim bademovo i ginseng ulje za skidanje šminke, vrlo blage tonike za lice i vodu. Od krema koristim običnu, tamno plavu Niveu i hidro gel kreme jer moja koža ne podnosi teške kreme. Najviše koristim korejsku i japansku kozmetiku.

Mirela Holy

Bez kojeg makeup proizvoda ne izlazite iz kuće?

Ne izlazim iz kuće bez šminke.

Koliko vremena posvećujete svakodnevnom šminkanju?

Za šminkanje mi treba između dvadeset minuta i pola sata. Možda i manje jer mi se čini da mi za odabir odjeće treba jednako ili čak više vremena, a u pravilu se za prvi izlazak iz kuće spremam između 40 i 50 minuta.

Postoji li neki parfem kojem ste već godinama vjerni?

Da, nekoliko njih: Chloe, Alien od Muglera, J'adore od Diora, Issey Miyake i Zen od Shiseido. Volim cvjetne mirise, posebno one u kojima ima đurđica.

