Milorad Dodik o odlasku Halida Bešlića: 'Otišao je umjetnik iz naroda čija je glazba spajala ljude'

Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) i član Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda, Milorad Dodik oglasio se povodom smrti legendarnog bosanskohercegovačkog glazbenika Halida Bešlića.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell

- S velikom tugom sam primio vijest o odlasku Halida Bešlića, čovjeka koji je svojim životom i pjesmama postao prava legenda. Otišao je dobar čovjek i umjetnik iz naroda, čija je glazba spajala ljude. Obitelji upućujem iskreno saučešće. Počivaj u miru, Halide - poručio je Dodik čiju izjavu prenosi portal Klix.ba.

Halid Bešlić preminuo je u 72. godini nakon teške bolesti. Krajem kolovoza hospitaliziran je na Kliničkom bolničkom centru u Sarajevu. Njegova glazbena karijera trajala je više od četiri desetljeća i donijela bezbroj hitova koji su postali vječni klasik i nezaobilazni dio svakog veselja.

