Milica Todorović se povukla zbog trudnoće, a sada otkriva: ‘Svi smo mislili da je djevojčica, ali...’

Nakon što je otkrila da je trudna, popularna pjevačica Milica Todorović (34) odlučila se povući iz javnosti i posvetiti ulozi buduće majke. Kako otkriva izvor blizak pjevačici, Milica trenutno najviše vremena provodi u Beogradu, daleko od medijske pažnje, u društvu partnera i obitelji.

"Milica je presretna! Oduvijek je željela postati majka i sada joj se ta želja napokon ostvaruje. Njezin partner maksimalno se trudi da joj olakša svaki dan, a majka Jasmina stalno je uz nju, pomaže joj i razmazuje ju kao nikada" otkrio je izvor za Informer.

Foto: Antonio Ahel/pixsell

Prvo djevojčica, pa iznenađenje

Iako su joj liječnici u početku rekli da čeka djevojčicu, posljednji pregled donio je iznenađenje - ipak nosi sina!

"Na ranijim ultrazvucima beba je bila nezgodno okrenuta pa se spol nije mogao sa sigurnošću utvrditi. Pretpostavljalo se da je djevojčica, no mališan je iznenadio sve" otkriva izvor.

Bez obzira na iznenađenje, obitelj je sretna što je beba zdrava, a budući otac posebno je ponosan što će dobiti sina. Miličina majka i sestre već biraju odjeću u plavim nijansama, pripremajući se za dolazak malog princa.

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

“Bijelo naslućuje na nešto...”

Milica se nedavno pojavila kao gošća u emisiji "Pusti brigu" na Kurir televiziji, gdje je nosila elegantnu bijelu haljinu.

"Bijelo ne nosim često jer proširuje, ali danas sam se osjećala lijepo. Mama mi je rekla da izgledam kao da idem na svadbu, a ja sam joj rekla - pusti me, baš mi je dobro!" ispričala je Milica kroz smijeh, dodavši da "bijelo možda naslućuje nešto… što da ne".

