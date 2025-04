Mile Kekin u pjesmi 'Zimmer frei' opjevao i kritizirao ono za što ga sad optužuju

Danas, 11. travnja 2025., uhićen je Mile Kekin, bivši frontmen benda Hladno pivo i suprug saborske zastupnice Ivane Kekin. Uhićenje je rezultat akcije USKOK-a i policije, a sumnja se na malverzacije s nekretninama u Općini Buje u Istri. Navodno je riječ o luksuznoj vili koju je Kekin iznajmljivao za 500 eura po noći, a istraga uključuje i druge osobe povezane s mogućim zloupotrebama gradskog zemljišta.​

Foto: PIXSELL/ Josip Mikacic

U kontekstu ovog događaja, legendarna pjesma "Zimmer frei" benda Hladno pivo dobiva dodatnu dimenziju. Objavljena 2003. na albumu "Šamar", pjesma satirično prikazuje distopijsku budućnost Hrvatske preplavljene turizmom, gdje se zemlja oslanja isključivo na ljetne prihode, a rad se marginalizira. Stihovi poput "Slavonija će biti golf teren, a tko previše radi, uhapšen" kritiziraju pretjeranu komercijalizaciju.

Ironično, Kekinovo uhićenje zbog navodnih malverzacija s nekretninama u turistički atraktivnoj Istri odražava upravo one teme koje je pjesma kritizirala. Situacija sugerira kako su se satirične opaske iz pjesme možda djelomično i ostvarile.

TEKST PJESME

Kad jednoga dana turizam procvjeta

I navale Švabe u rekordnom broju

Cijela će zemlja, samo od ljeta

Živjeti kao bubreg u loju

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Samo će vječni rekreativci

Radit na polju ili biti vojnici

Slavonija će biti golf teren

A tko previše radi, uhapšen

Tekst se nastavlja ispod oglasa

To će biti taj dan

To će biti taj dan

Objesi "Zimmer Frei"

Lezi pod palmu i uživajTo će biti taj dan

To će biti taj dan

Objesi "Zimmer Frei"

Lezi pod palmu i uživaj-aj-aj-aj-aj-aj

Ua-ra, pa-pa-pa-pa, pa-ra-ra

Ua-ra, pa-pa-pa-pa, pa-ra-ra

Ua-ra, pa-pa-pa-pa, pa-ra-raUa-ra, pa-pa-pa-pa, pa-ra-ra

Ua-ra, pa-pa-pa-pa, pa-ra-ra

Ua-ra, pa-pa-pa-pa, pa-ra-ra

Debele Švabe će se tući za vize

Da dođu do nas i potroše devize

Plate cestarine i skupe vinjete

Da vide to more i kupe Vegete

Posebni zakoni za vrijeme sezone

Sa naših će plaži micati one

Zaraćene, napaćene, izluđene, otuđene

(I ostale blamaže sa naše lijepe plaže)...

POGLEDAJTE VIDEO: Kekinovi i dalje pod povećalom DORH-a zbog vile u Buju

Tekst se nastavlja ispod oglasa