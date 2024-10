Mia odjeću kupuje u second hand dućanima i na Hreliću: 'Kožna jakna za 2 eura mi je najdraža'

Riječanku Miu Uzelac na društvenim mrežama prati oko 30 tisuća zaljubljenika u kupovinu rabljene odjeće. Mia svojim zadivljujućim modnim kombinacijama razbija stereotipe o kupovini u second hand dućanima, a za Net.hr podijelila je svoju priču, ali i pokoji savjet.

Što vas je inspiriralo da počnete kupovati odjeću u second handu? Je li to bilo radi vašeg osobnog stila ili ipak zbog ekoloških razloga?

"Moram priznati da je primarni razlog zapravo bio onaj financijski. Kao studentica imala sam manji izvor prihoda i bilo mi je super što postoji trgovina gdje odjeću mogu kupiti za puno manje novaca, a onda mi se svidjelo i to što je u takvim trgovinama sve jedinstveno - imaš samo jednu veličinu i ili ti odgovara ili ne."

"Kako sam se sve više počela interesirati za second hand primijetila sam da imaju i pozitivan učinak na okoliš, pa je sad to što preferiram second hand kombinacija svega navedenog."

Koji je najzanimljiviji komad koji ste nabavili u takvom dućanu?

"Najsretnija sam kad ulovim neki dizajnerski komad. U second hand sam našla self-portrait kombinezon, a na Hreliću original Miu Miu cipele, i mislim da su to dosta zanimljivi komadi. Od ostalih komada izdvojila bih smeđu jaknu od prave kože koju sam našla na Hreliću za 2 eura i koja mi je trenutno najdraža jakna u kolekciji."

Koji je najskuplji komad koji ste pronašli u second handu?

"Mislim da bi to bila Fendi haljina koju sam kupila na jednoj online second hand platformi gdje se prodaju dizajnerski komadi i za koju sam dala 65 €."

Jeste li se ikada razočarali?

"Definitivno je bilo situacija kada sam mislila da ću pronaći puno zanimljiviju ponudu. Tu se prvenstveno referiram na second hand trgovine i buvljake u inozemstvu, primjerice kad sam bila u Rimu ili Beču."

"U zadnje vrijeme sam dosta razočarana omjerom cijene naspram kvalitete i ponude u lokalnim second hand trgovinama, ali sva sreća postoje online platforme gdje se odjeća može kupiti direktno od ljudi za neki sasvim pristojan iznos."

Kako izabrati dobar komad u second hand dućanu?

"Prvenstveno treba biti strpljiv. Oni koji kažu da nikad u second hand ne mogu pronaći nešto dobro jednostavno ne 'kopaju' dovoljno detaljno. Rekla bih da skoro svaki komad ima neki potencijal.

Najbolje bi bilo da prije odlaska u second hand pronađete neke fotografije odjevnih kombinacija koje vam se sviđaju i da tražite komade po tim fotografijama. Možda nećete naći 100% isti komad, ali sličnih će sigurno biti."

Jeste li doživjeli predrasude jer se odijevate u odjeću iz second handa?

"Naravno, isprva je to bilo kad god bih spomenula da kupujem u second hand, a sada negativne reakcije dobivam samo ponekad i to samo kada kažem da sam nešto kupila na Hreliću."

"Ljudi misle da je second hand odjeća prljava jer su ju nosili ljudi prije njih, a ne shvaćaju dvije bitne stvari - prva je da je odjeća iz velikih lanaca puno prljavija jer je prilikom probavanja nošena od strane puno više ljudi i druga je ta da skoro svi posjedujemo mašine i tu istu odjeću onda prije nošenja možemo i oprati."

Imate li neku anegdotu o takvoj situaciji?

"Konkretan primjer nemam, samo mogu navesti tip komentara koji dobijem skoro svaki put kada na društvenim mrežama objavim komad odjeće i napišem da sam ga kupila na Hreliću, a komentar je 'ne bi ja obukla/obukao nešto s Hrelića, nema tih para' ili neka varijanta toga. Eh da mi je 1 € za svaki taj komentar…"

Što biste preporučili onima koji imaju takve predrasude?

"Preporučila bih im da daju šansu second hand ako su ikad obukli neki odjevni komad koji nisu izvorno oni sašili, jer je kupovina u second hand ista kao i kupovina u bilo kojoj drugoj trgovini, a možda na ovaj način i uštede novac i pomognu očuvanju planete."

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Damira Gregoret voli svratiti u second hand dućane: 'Ima tu zgodnih komada odjeće'